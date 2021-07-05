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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

غدا .. قطاع المياه عن بعض مناطق الإسكندرية

انقطاع مياه
انقطاع مياه

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، انقطاع المياه عن مناطق"المهدية- السنوسى وتوابعها - الجمارك والكلافين - جاد سعد وتوابعها - يونس عرقوب" غدا الثلاثاء من الساعة ٩ صباحا وحتى الساعة ٥ مساء نفس اليوم.


وأرجعت الشركة في بيان لها اليوم سبب الانقطاع لأعمال الهيئة العامة للطرق والكبارى بأعمال الإنشاءات "بكوبرى رأس الترعة الجديد- شمال التحرير".

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وناشدت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، وتوفر الشركة سيارات مياه نقية للمناطق المتأثرة ويمكن طلبها بالاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من التليفون الأرضى.

انقطاع مياه مياه الشرب بالإسكندرية مال واعمال اخبار مصر

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