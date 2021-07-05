الصين: ندعو المجتمع الدولي إلى فضح ومواجهة أمريكا

تهدد الأمن السيبراني

دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانج ون بين، اليوم الإثنين، المجتمع الدولي إلى توحيد الجهود لمواجهة تصرفات الولايات المتحدة التي تهدد الأمن السيبراني العالمي وتنتهك القواعد الدولية.

ووفقا لوكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، أخبر نائب رئيس شركة "مايكروسوفت"، توم بيرت، الكونجرس الأمريكي بأن الوكالات الحكومية في الولايات المتحدة أصدرت ما بين 2400 إلى 3500 أمر سري على مدار السنوات الخمس الماضية للوصول إلى بيانات خاصة للمواطنين دون أمر قضائي.

وقال وانج: "ندعو المجتمع الدولي إلى فضح ومواجهة الإجراءات الأمريكية التي تهدد الأمن السيبراني العالمي وتنتهك القواعد الدولية".

واتهم الدبلوماسي واشنطن بإساءة استخدام قدراتها التقنية المتقدمة للتجسس على سكان الولايات المتحدة ودول أخرى، وسرقة بيانات مختلفة وانتهاك السرية.

وأضاف وانج: "لقد أثبتت الحقائق مرارا وتكرارا أن الولايات المتحدة هي أكبر تهديد للأمن السيبراني العالمي".

وأشار المتحدث إلى قضية الأمريكي "إدوارد سنودن" والتي أثبتت أن المخابرات الأمريكية كانت تتجسس على مسئولين رفيعي المستوى من حلفائها في الناتو من خلال كابلات بحرية.