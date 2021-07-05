بالفيديو .. خبيرة تغذية توضح سبب زيادة الوزن بعد الزواج

قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن كثير من الأزواج يزيد وزنهم بعد الزواج بشكل مباشر، نتيجة اختلاف النظام الغذائي أو مواعيد تناول الطعام، أو بعد الولادة بسبب ارتخاء عضلات البطن.

وتابعت "سهيل"، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الاثنين، أن خفض الوزن يكون من خلال تقليل الشهية، وزيادة معدل الحرق من خلال تناول التوت البري، وأوراق اللوتس والكريز.



وشدد على ضرورة ضبط نسبة السكر في الدم من خلال تناول عشب الفولينك، حتى لا يتناول مريض السمنة الحلويات والسكريات لضبط الحالة المزاجية.



مريض السمنة يعاني من اضطرابات نفسية

قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن خبير التغذية هو الوحيد الذي يستطيع وصف المادة الفعالة التي تساعد على خفض الوزن لكلك حالة، مضيفة أن الحمل والولادة وتغير الهرمونات تنعكس بالسلب على زيادة الوزن، وبعض السيدات يستسلمن لزيادة الوزن، وهذا الأمر خاطئ للغاية.

وتابعت "سهيل"، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، أن خفض الوزن يحدث مع بداية أول أسبوع من اتباع كورس التغذية المتبع مع الطبيب، معقبة: "لو مفيش حد خفض وزنه بداية من أول أسبوع مش هيكمل، لازم يخفض من وزنه 3 أو 2 كيلو"

وشددت على ضرورة الاستماع لمريض السمنة بشكل جيد، لمعرفة مشاكله، خاصة أن مريض السمنة يعاني من اضطرابات نفسية، معقبة: "ممكن ما يظهرش أنه زعلان، لكن هو من داخله زعلان".