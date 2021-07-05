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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الحرب عند المصريين القدماء لـ سميحة المناسترلى بجناح الأهرام في معرض الكتاب

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

صدر حديثا كتاب "فن الحرب عند المصريين القدماء" للكاتبة والباحثة الثقافية سميحة المناسترلى، عن مطابع دار الدفاع ويعرض حاليا بجناح الأهرام فى الدورة 52 لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، ويتحدث الكتاب حول دفاع المصرى القديم عن عقيدته، ويلفت الأنظار لحقيقة آتية من أعماق التاريخ .

وعن الكتاب تقول الكاتبة، إنه إصدار نوعى يتناول موضوعا ليس من السهل الخوض فيه بسهولة لجديته واحتياجه لدعم المضمون بأدلة وبراهين تاريخية موثقة، فالمضمون يؤكد ويثبت أولوية وريادة المصريين القدماء فى وضع قواعد الحرب منء أكثر من ستة آلاف عام، نتيجة لتعرض مصر لغزوات متوالية .

وأشارت المناسترلى إلى أن المصرى القديم تفنن فى وضع مبادئ وقوانين دفاعية للحرب، ثم كان أول جيش نظامى متكامل فى العالم، وهو أول من عمل على تطبيق نظرية حقوق الإنسان على أسرى الحرب، وأول معاهدة سلام فى التاريخ عقدها المصريون القدماء .

فن الحرب

وأوضح الشاعر والناقد الأدبى أحمد ابو العلا، أن كُلنا يعرف كتاب (فن الحرب) الذي كتبه المفكر الصيني ( سون تسي) والمُترجم إلى كل لغات العالم ، باعتباره كتابا فريدا، يتحدث عن موضوع مهم في مجال الكُتب الحربية، ومؤلفه عاش عصر ما يعرف باسم ( عصر الممالك المتحاربة ( 551- 479 ق.م )، تأتي أهمية الكتاب، بسبب قدمه وتناوله لموضوع فريد، مؤكدا أن كتاب ( فن الحرب عند المصريين القدماء ) تتجلى أهميته لكونه كتاب مصري يتحدث عن فن الحرب، لكنه في هذه المرة يذهب إلي التاريخ الفرعوني، ليؤكد أسبقية المصريين القدماء، في وضع استراتيجيات لفنون الحرب والقتال، ينبغي الاهتمام بها وتناولها علي الأقل من الناحية التاريخية والتوثيقية، فالكتاب تناول موضوعا كبيرا، ولكن بطريقة بسيطة تجعله بين يدي القارئ العادي، بمادته التوثيقية والتاريخية متاحا وسهلا .

كتاب المصرى القديم الأهرام المصريين القدماء معرض الكتاب التاريخية

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