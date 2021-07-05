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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديوجراف.. قوات تيجراي تضع شروطا أمام آبي أحمد لقبول وقف إطلاق النار

رئيس وزراء إثيوبيا
رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد

حددت جبهة تحرير إقليم تيجراي الإثيوبي عدة شروط لوقف إطلاق النار بعد إعلانه بشكل أحادي من جانب قيادة الجيش الإثيوبي ورئيس الوزراء آبي أحمد .  

شروط قوات تيجراي لـ آبي أحمد 

وأوضحت جبهة تحرير تيجراي أنه يجب الانسحاب الكامل لقوات إريتريا والجيش الإثيوبي من إقليم تيجراي المدمر على يد قوات ومليشيات إريتريا والجيش الإثيوبي على مدى 7 أشهر ارتكبت خلالها هذه القوات العديد من المجازر ضد المدنيين من شعب تيجراي، مؤكدة أنها لن تدخل أي مفاوضات مع حكومة آبي أحمد على وقف إطلاق النار بدون تنفيذ عدة مطالب وشروط، حسب رويترز. 

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ضحايا الجيش الإثيوبي 

كان مقاتلو جبهة تحرير تيجراي الذين أخرجهم الجيش الإثيوبي وقوات إريتريا من عاصمة الإقليم ميكيلي العام الماضي عادوا إليها الاثنين الماضي وسط استقبال شعبي حافل. 

وعقب عودة المقاتلين إعلان حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد وقف إطلاق النار من جانب واحد في خطوة وصفها جيتاتشو ريدا، المتحدث باسم جبهة تحرير تيجراي بأنها "مزحة جديدة من آبي أحمد ". 

بيان من قوات تيجراي 

وقالت قوات تيجراي في بيان نشرته أمس الأحد، إن الإقليم سيقبل وقف إطلاق النار من حيث المبدأ إذا حصل على ضمانات صارمة، قبل إمكان التوصل رسميًا لاتفاق. 

ولم يصدر أي تعليق فوري من الجيش الإثيوبي أو المتحدثة باسم رئيس الوزراء آبي أحمد وقائد مجموعة العمل الحكومية المختصة بتنسيق العملية الأمنية في تيجراي . 

ولعشرات السنين ظلت جبهة تحرير تيجراي تهيمن على الحكومة المركزية قبل أن يتولى آبي السلطة عام 2018.

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وتحارب حكومته جبهة تحرير تيجراي منذ أواخر 2020 بعد أن اتهمتها بمهاجمة قواعد عسكرية في إقليم تيجراي ، وتسبب الصراع في سقوط آلاف القتلى. 

وقالت الأمم المتحدة إن أكثر من 400 ألف شخص يواجهون الآن مجاعة في إقليم تيجراي ، كما أن من المحتمل نشوب المزيد من الاشتباكات رغم وقف إطلاق النار الذي أعلنته الحكومة من جانبها. 

وقالت حكومة تيجراي في بيانها إنها تريد حرية التصرف دون أي عوائق في المساعدات القادمة للإقليم، وكذلك توفير الخدمات الأساسية بالكامل مثل الكهرباء والاتصالات والبنوك والرعاية الصحية والتعليم، وأن تنشئ الأمم المتحدة هيئة مستقلة للتحقيق في جرائم الحرب، وكيانا دوليًا للإشراف على تنفيذ أي وقف لإطلاق النار يتم التوصل إليه.  

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وللمزيد حول شروط قوات تيجراي لوقف إطلاق النار مع قوات آبي أحمد شاهد الفيديوجراف التالي: 

تيجراي قوات تيجراي جبهة تحرير تيجراي الجيش الإثيوبي أبي أحمد إريتريا

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