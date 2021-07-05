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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

3 إفيهات وضحك السنين.. حكاية مشاهد لـ سحر كامل لن ينساها الجمهور

سحر كامل
سحر كامل

في مفاجأة للجمهور، أعلن الفنان محمد علي رزق وفاة الفنانة سحر كامل، صباح اليوم، حيث نعاها قائلا: « توفت إلى رحمة الله.. صديقتي وأختي الكبيرة وأول واحده ساعدتني علشان أبقى ممثل».

 

للوهلة الأولى لم يتعرف الجمهور على الاسم الذي لم يتم تداوله بشكل كبير في الأخبار، ولم يُعلن حتى قبل ذلك عن مرض سحر كامل.

فيلم حسن ومرقص

لكن مع انتشار صورة سحر كامل، تفاجأ الجمهور بخبر الوفاة وأبدى حزنًا كبيرًا على فقيدة السينما المصرية وراح الجمهور يتذكر مشاهدها التي لم تغب عن ذاكرته.

 

نجمة المشهد الواحد 

واشتهرت سحر كامل بأدوارها الثانوية وأدوار مساعدة البطلة والتي تألقت فيها بشكل كبير وتمكنت من أدائها بروعة بالغة.

 

وعُرفت ببطلة المشهد الواحد أو الجملة الواحدة، بسبب ظهورها في عدد من الأفلام الكوميدية التي ظهرت فيها من خلال مشهد واحد فقط لكنه ظل باقيًا في ذاكرة الجمهور وكان سببًا في انتشار ونجاح الفيلم.

 

إديني الحقنة بسرعة - وش إجرام 

« إديني الحقنة عة بسرعة .. أرجوك محتاج الجرعة » عبارة اشتهرت بها سحر كامل في فيلم وش إجرام من بطولة الفنان محمد هنيدي ولبلبة وبشرى.

 

ويردد عدد كبير من الجمهور تلك العبارة على سبيل السخرية أو الغناء دون أن يعرف أن صاحبتها هي الفنانة سحر كامل.

فيلم وش إجرام

وخلال المشهد تفاجئ محمد هنيدي بعد ركوب ميكروباص أن كل من في الميكروباص من المدمنين وتفاجئ بـ سحر كامل تطلب منه حقنة مخدر بعبارة « إديني الحقنة بسرعة .. أرجوك محتاجة الجرعة » ليستخدمها محمد هنيدي ساخرا من موقفه آخر الفيلم بعد فشله في الإيقاع بأحد رجال الأعمال الفاسدين.

 

وأنا مالي يالمبي - الناظر 

 

الظهور الأول لمحمد سعد في شخصية اللمبي كان من خلال فيلم الناظر الذي فتح الباب له للتألق في أداء تلك الشخصية فيما بعد.

فيلم الناظر

وكانت سحر كامل تلعب دور العروسة في الفرح الأكثر كوميديا في السينما المصرية حيث كان عريسها اللمبي الذي تشاجر مع أهلها أثناء الفرح.

 

وفي مشهد كوميدي طلّق اللمبي عروسته أثناء الفرح قبل أن ينقلب لخناقة، لترد سحر كامل بعبارتها الشهيرة « وأنا مالي يالمبي » التي استخدمها المصريون فيما بعد كعبارة دارجة لدفع التهم عنهم.

 

انا كنت نايمة لوحدي - جاءنا البيان التالي

 

المشهد الثالث الذي تحول إلى أيقونة كوميدية في ذاكرة السينما، جمعها للمرة الثانية بالفنان محمد هنيدي، عندما تنكر في زي سيدة لعوب للإيقاع بطلعت زكريا في فيلم جاءنا البيان التالي.

 

اضطر هنيدي لزيارة شقة دعارة كانت تديرها سحر كامل، وخلال المشهد فوجئت بقوات الأمن تقتح الشقة للقبض على كل من بها.

فيلم جاءنا البيان التالي

سحر كامل بعفوية كوميدية أثناء اقتيادها قالت « أنا كنت نايمة لوحدي يا سعات البيه » ليرد عليها هنيدي « يعني كنتي نايمة في شقة الطلبة ».

 

أكثر من 70 عمل 

جدر بالذكر أن بداية الفنانة الراحلة سحر كامل بالسينما كان من خلال فيلم الباحثة علم 1979 بدور آمال، وقدمت ما يقرب من 70 عملا متنوعًا.  

سحر كامل وش إجرام اللمبي جاءنا البيان التالي وفاة سحر كامل

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