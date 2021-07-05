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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مؤسسة جلوبال التعليمية: منج سنوية للطلاب المتفوقين رياضيا ودراسيا بجامعة Hertfordshire

جامعة Hertfordshire
جامعة Hertfordshire

قال الدكتور أشرف حليم، المدير التنفيذي لمؤسسة جلوبال التعليمية، إن الجامعة تقدم منح لطلاب الثانوية العامة سنويا وهي تكون بنسبة 50% للطلاب موضحا ان أنواع المنح هي : “منح تفوق رياضي ومنح تفوق دراسي ومنح لأبناء شهداء الجيش والشرطة”.

 

وأشار الدكتور أشرف حليم، في تصريح لـ “صدى البلد” إلى أن الجامعة كلما كان لديها طلاب متفوقين كلما كان الأمر فيه فائدة كبيرة لها، موضحا أن الجامعة كغيرها من الجامعات التابعة للمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية ستتبع نظام التنسيق الإلكتروني للطلاب هذا العام.

 

وأضاف المدير التنفيذي لمؤسسة جلوبال التعليمية: "تقع جامعة Hertfordshire في العاصمة الإدارية الجديدة، وقد بدأ انطلاقها مجال التعليم منذ أكثر من 50 عاما، فهي تمتلك مكانة مهمة يتم قياسها بناءً على جودة التعليم وطرق التدريس بها والمناخ الذي يتم توفيره للطلاب من خلال البرامج الي تقدمها الجامعة، ومن بينها الحقيبة الطبية التي تشمل العلاج الطبيعي والصيدلة بالإضافة إلى كليات الهندسة والتي تشمل علوم الكمبيوتر وغيرها، كما أن البرامج المتاحة كثيرة كما أنها تعطي الكثير من الاختيارات المتعددة للطلاب".

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الجامعة البريطانية تطبق التنسيق الإلكتروني للمرة الأولى وتستعد لاختبارات القدرات

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ننشر مراحل التقدم الالكتروني للجامعات الخاصة.. والحدود الدنيا للكليات

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لطلاب الثانوية العامة.. هذا هو موعد أداء اختبارات القدرات.. ودخول كليتين جديدتين.. وإرشاد هامة من المجلس الأعلى للجامعات حول القبول بهذه الكليات

 

كان المجلس الأعلى لـ الجامعات الخاصة، قد وافق على تطبيق نفس قواعد العام الماضي فيما يخص الحدود الدنيا للتقدم للالتحاق بكليات الجامعات الخاصة والأهلية للعام الجامعي 2021/2022، والتي جاءت كالتالي : 95 % للطب البشرى و90%كليات طب الأسنان والصيدلة، والعلاج الطبيعى و80% كلية الهندسة والطب البيطري، و70%كليات الفنون التطبيقية، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والتكنولوجيا الحيوية، وعلوم الحاسب و60% لكليات الإعلام، واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية، والإدارة و55% كليات الزراعة، وباقى الكليات.

 

وينطلق تطبيق التنسيق الالكتروني للجامعات الخاصة، 2021/2022 كما هو مطبق على الجامعات الحكومية لتحقيق مزيد من الشفافية والعدالة بين الطلاب.

مؤسسة جلوبال التعليمية الثانوية العامة منح تفوق رياضي الاعلى للجامعات الخاصة جودة التعليم

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