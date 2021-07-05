الصحة: تحور فيروس كورونا ليس عاملا أساسيا لتغيير بروتوكولات العلاج.. فيديو

قالت الدكتورة نهى عاصم مستشار وزيرة الصحة للأبحاث، أن اللجنة العليا للفيروسات، قامت بعقد إجتماع هام اليوم. وتواجد وزيرة الصحة ورئيس مجلس الوزراء

وأضافت عاصم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن” عبر فضائية “الحدث”، أنه منذ فترة نعمل على تحديث الإصدار الرابع للبروتوكول العلاجي لفيروس كورونا ، مشيرة إلى أنه نتعاون مع وزارة الصحة والمستشفيات في هذا الشأن.

وتابعت مستشار وزيرة الصحة للأبحاث ، أن تحور الفيروس ليس عامل أساسي لتغيير بروتوكولات العلاج ولكن من أجل العمل على تطوير اللقاح حتى لا نصبح تحت رحمة التصنيع العالمي، وبتوجيهات الرئيس السيسي بالعمل والسعي لتصنيع اللقاحات، تم التواصل مع الأشقاء الصينيين لمشاركة إنتاج اللقاح داخل مصر.

مراحل إنتاج لقاح كورونا

تبدأ مراحل الشروع في تصنيع اللقاح، من استقبال أول مجموعة خبراء من منظمة الصحة العالمية في شركة فاكسيرا، وتم الحصول على تقرير إيجابي عن إمكانية العمل.



80 مليون جرعة بدلا من 40 مليون



وتم الاتفاق مع شركة سينوفاك الصينية على تصنيع 40 مليون جرعة سنويا، وجرى الموافقة على زيادتها خلال 6 أشهر إلى 80 مليون جرعة، وتم تأهيل مصنعين الأول فاكسيرا العجوزة بطاقة إنتاجية 300 ألف جرعة في الشيفت الواحد، وطاقة إنتاجية سنوية 110 إلى 220 مليون جرعة، وتم استقبال المواد الخام بهيئة الدواء، وعمل 11 نوعا من الفحوصات والتحاليل.

وتم إنتاج 300 ألف جرعة من إجمالي 2 مليون و250 ألف جرعة مقرر إنتاجها فى المرحلة الأولى.

توفير خطي إنتاج

وسيتم توفير خطي إنتاج، الأول بطاقة 300 ألف في الشفت الواحد، والثاني بطاقة إنتاجية 3 ملايين جرعة شهريا، وترتفع تباعا لتصل إلى مليار جرعة سنويا، وتؤهل مصر المصنع مع خبراء من الهند والصين، بغرض التصدير الى أفريقيا والمنطقة.



ومن المقرر تشغيل خطين للإنتاج، الأول فى منطقة الدقي، والثانى بالسادس من أكتوبر، على أن يتم تصنيع 40 مليون جرعة من لقاح سينوفاك فاكسيرا، وهو لقاح مصرى صينى تصل كفاءته إلى أكثر من 80%.

ومصنع إنتاج لقاحات كوفيد التابع لـ«فاكسيرا» في 6 أكتوبر مزود بـ8 معامل مركزية، مزودة بأحدث الأجهزة الخاصة بقياس جودة لقاحات كورونا، حيث تقوم بعدة مهام أساسية في مقدمتها قياس ثبات المنتج النهائي تحت ظروف مختلفة فى الضغط ودرجة الحرارة، إلى جانب اختبارات «العقامة» ومأمونية المنتج النهائي إلى جانب اختبارات جودة المياه المستخدمة فى التصنيع وجودة الهواء.

تكلفة تجهيزات مصنع فاكسيرا



تجهيزات مصنع فاكسيرا بلغت حوالى 17 مليون دولار، بالإضافة إلى 80 مليون جنيه إنشاءات، ومصانع شركة فاكسيرا بمدينة السادس من أكتوبر ستصبح أكبر مجمع لإنتاج اللقاحات في الشرق الأوسط وأفريقيا، وتساهم فى رفع الطاقة الإنتاجية للقاحات فيروس كورونا بالتعاون مع مختلف الشركات المُنتجة للقاحات في العالم.

والمصنع المخصص لإنتاج لقاحات فيروس كورونا، يضم مجمع ثلاجات مركزي يسع لتخزين 150 مليون جرعة، وتصل طاقته الإنتاجية إلى 3 ملايين جرعة من اللقاحات في اليوم، بما يعادل 6 أضعاف القدرة الإنتاجية لمصانع الشركة بالعجوزة.

واستقبل مصنع فاكسيرا مواد خام تكفى لتصنيع نحو 5 ملايين جرعة من لقاح سينوفاك الصيني المضاد لفيروس كورونا.

إنتاج لقاح كورونا في مصر

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قال أنه «بسبب حجم الضغط والطلب العالمي الكبير على اللقاحات قررنا أن ننتج لقاح كورونا في مصر».

وأضاف مدبولي، أنه «تم إنتاج مليون جرعة حتى الآن وسوف ننتج 80 مليونا جرعة بدل من 40 مليونا جرعة بنهاية العام» لافتا أن «هذا يكفي لـ 40 مليون مواطن».

وأشار مدبولي إلى أن «الطاقة الإنتاجية للمصنع تستطيع أن تنتج 300 ألف جرعة في اليوم»، ويتم إنتاج لقاح كورونا بمصنع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات (فاكسيرا) بالعجوزة

تحت اسم Vacsera - Sinovac made in Egypt.

ولفت أن «مصنع فاكسيرا بمدينة 6 أكتوبر يمكن أن ينتج 3 ملايين جرعة من اللقاحات، وليس لقاح كورونا فقط»، مشيرا إلى أننا «نعمل على ضمان إنتاج 8 لقاحات أساسية نحتاجها لأطفالنا وكبارنا في مصر».

إنتاج مليون جرعة

الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قالت إنه تم البدء في إنتاج مليون جرعة، ويتم حالياً إجراء اختبارات المقارنة، واختبارات الجهة الرقابية، وهيئة الدواء، وغيرها من الاختبارات ليتم بعدها خطوات الإنتاج الموسع، كما تطرقت للموقف الحالي لتعاقد وتوريد لقاحات استرازينيكا، وساينوفارم، وساينوفاك، وسبوتنيك بالإضافة إلى موقف توافر الاكسجين، موضحة في هذا الصدد أنه تم الوصول إلى مرحلة الاستقرار في الإمداد للأكسجين السائل.

وجود مجمع للتصنيع بكل إقليم



وسلطت وزيرة الصحة الضوء على اجتماع منظمة الصحة العالمية لبحث إمكانية وجود مجمع للتصنيع بكل إقليم، والذي تم خلاله استعراض موقف اللقاحات عن إقليم الشرق المتوسط، والتوجيه بالعمل على عدد من النقاط كـ معايير الاختيار لتصنيع اللقاح، والتي تضمنت توافر بنية تحتية جيدة لتصنيع اللقاحات، وخبرة نقل التكنولوجيا في صناعة اللقاحات، وقوى بشرية مدربة على الإنتاج وضمان الجودة، ورفع قدرة الهيئة الرقابية، وتوافر اختبارات مراقبة الجودة، وتقييم الوضع الحالي.