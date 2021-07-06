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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار في البنوك اليوم 6-7-2021

سعر الدولار
سعر الدولار

شهد سعر الدولار امام الجنيه ، استقرارا في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 6-7-2021 علي مستوي البنوك المصرية بدون اي تغيير لليوم الثالث علي التوالي.


وبلغ متوسط سعر الدولار امام الجنيه لدي البنك المركزي نحو 15.63 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع.


وسجل ادني سعر لـ الدولار مقابل الجنيه نحو15,61 جنيه للشراء و 15.71 جنيه للبيع في بنوك “ الأهلي المصري، المصرف العربي الدولي،ABC، مصر، سايب، الإسكندرية”.

بلغ سعر الدولار مقابل  الجنيه نحو 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع في بنوك “ الأهلي اليوناني، الأهلي المتحد، الامارات دبي الوطني”.

 

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.63 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع في بنك الاستثمار العربي.

 

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.63 جنيه للشراء و  15.73 جنيه للبيع في بنوك “ الاستثمار العربي، ابوظبي الاول، التجاري الدوليCIB، قطر الوطني الاهليQNB، التجاري وفا ايجيبت، HSBC، بلوم، بلوم، كريدي اجريكول، المشرق، قناة السويس، البركة، المصري لتنمية الصادرات، العربي الافريقي الدولي، ابوظبي التجاري،التعمير والاسكان، عودة، الكويت الوطني، المصرف المتحد، مصر ايران للتمين،ة التنمية الصناعية، العربي”

اعلي سعر لـ الدولار

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.66 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع في بنوك “ الاهلي الكويتي، العقاري المصري العربي”.

 

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع ف بنك القاهرة,
 

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 16.07 جنيه للشراء و 16.17 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.64 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع في بنووك " ابوظبي الاسلامي،
 

 

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