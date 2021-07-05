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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مؤسسة الثقافة الغذائية: احذروا من تناول الكرشة والممبار والكوارع في الشارع

دكتور مجدي نزيه رئيس
دكتور مجدي نزيه رئيس المؤسسة العلمية الثقافية

قال الدكتور مجدي نزيه، رئيس المؤسسة العلمية للثقافة الغذائية، إن هناك بحث علمي عن “أغذية الشارع” أكد أن تلك الأغذية ملوثة ولا تتوافر فيها الاشتراطات الصحية.

 

وأضاف نزيه خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن” عبر فضائية “الحدث اليوم”: أناشد المواطنين أن يأكلوا في بيوتهم، وعدم تناول أي طعام في الخارج، خاصة الكرشة والممبار والكوارع".

 

وتابع، أن وجبة “الكوارع ”بلا أي قيمة بروتينية ولكن لها فوائد أخرى تكون مكملة للأكل، مؤكدا أن المادة الجيلاتينية التي بها تصنف عن أنها بروتين غير كامل. 

 

غلق محل مأكولات بالمطرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بـ القاهرة من غلق وتشميع أحد محال المأكولات بـ المطرية لعدم وجود التراخيص اللازمة.

تداول مقطع فيديو على أحد المواقع الإخبارية بعنوان (الجملى هو أملى – حكاية الطوخى أشهر بائع سمين بـ المطرية    "الرغيف بــ 5 جنيه") ووجود تعليقات من المواطنين على الفيديو المشار إليه تتضمن عدم نظافة المحل ، وعدم حصول العاملين به على شهادات صحية .

 

عقب تقنين الإجراءات قامت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بالتنسيق مع الجهات المعنية باستهداف المحل المشار إليه " بدون ترخيص - كائن بدائرة قسم شرطة المطرية" وتبين عدم وجود التراخيص اللازمة له ، وعدم حمل العاملين به لشهادات صحية ..  وتم غلقه وتشميعه ورفع الإشغالات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

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