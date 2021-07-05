الدراويش الأكثر خطورة .. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الإسماعيلي والاتحاد

انتهت أحداث الشوط الاول ، بين فريقي الإسماعيلي والاتحاد السكندري بالتعادل السلبي ، فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا ، علي ملعب الاسماعيلية فى الجولة الـ28 ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .

وبدأ الفريقان باللعب الهادئ من حيث التمريرات القصيرة فى وسط الملعب .

وجاءت كرة مقوسة من مخالفة من الطرف الأيمن عن طريق صبري رحيل أبعدها محمد فوزي حارس مرمى الاسماعيلي فى الدقيقة 5 .

ونفذت كرة عرضية أرضية من الطرف الأيسر عن طريق محمد صادق الى شكري نجيب سددها قوية ارتطمت بالمدافع فى الدقيقة 17 .

وفي الدقيقة 26 ، سدد شكري نجيب كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى الاتحاد السكندري.

وأهدر الاسماعيلي هدفا محققا فى الدقيقة 39 ، بعد تمريرة رائعة من شكري نجيب إلى فخر الدين بن يوسف يسار منطقة الجزاء، وأرسل كرة عرضية أرضية مرت من أمام شيلونجو بطريقه غريبة .

ويسعى الإسماعيلى بقيادة مدربه إيهاب جلال إلى مواصلة عروضه المميزة بالدوري فى الفترة الأخيرة بعدما قاد الفريق لحصد العديد من النقاط والهروب من المنطقة الخطرة بجدول الترتيب ، وفى المقابل يدخل الاتحاد السكندري مباراة اليوم رافعا شعار لا بديل عن تحقيق نتيجة إيجابية من أجل السير بخطى ثابتة نحو حصد مركز متقدم بجدول ترتيب المسابقة.



ولعب إيهاب جلال من قبل 12 مباراة أمام حسام حسن فى تاريخ مبارياتهما معا فى مشوارهما التدريبي ، فاز إيهاب جلال فى 7 مباريات وتعادل المدربان معا فى 3 مباريات ، وفاز حسام حسن فى مباراتين فقط .



ويحتل الإسماعيلى المركز الـ 11 بجدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة ، بينما يحتل الاتحاد السكندري المركز السادس برصيد 38 نقطة .