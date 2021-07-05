تعرف على القيمة الجديدة لـ هيونداي النترا HD داخل مبادرة الإحلال

ارتفعت القيمة السعرية لبعض الإصدارات المشاركة داخل مبادرة إحلال و تجديد السيارات للعمل بالطاقة النظيفة، و تستند تلك الزيادة المنطقية على طرح الطرازات الجديدة التي تحمل موديلات 2022، و من بين تلك الاصدارات جاءت السيارة هيونداي النترا HD بقائمة سعرية جديدة وفقًا لاحدث التعديلات.

مواصفات السيارة هيونداي النترا HD موديل 2021

زودت السيارة هيونداي النترا HD بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن يولد قوة قدرها 121 حصان، و 156 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما تنتقل السرعة إلى العجلات الأمامية عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 4 سرعات، يجعلها تتسارع من نطقة الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر خلال فترة زمنية مدتها 11.3 ثانية.

الشكل الخارجي للسيارة هيونداي النترا HD

تمتعت السيارة هيونداي النترا HD و التي تنتمي إلى فئة السيدان، بمصابيح أنسيابية مع شبكات من مقطعين، و مصابيح ضباب دائرية، و جنوط تتراوح قياساتها بين 15 إلى 16 بوصة، و مرايات جانبية كهربائية، و قدمت السيارة هيونداي النترا HD بنسبة طول بلغت 4054 مم، و عرض يقدر بـ 1541 مم، و 1490 مم للارتفاع ، مع مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 402 لتر.

اسعار السيارة هيونداي النترا HD داخل مبادرة الاحلال بعد الزيادة الاخيرة

الفئة الاولى أوتوماتيك 1600 سي سي بسعر 213 ألف بدلًا من 219 ألف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك 1600 سي سي بسعر 222.650 ألف بدلًا من 228.650 ألف جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك 1600 سي سي بسعر 235.650 ألف بدلًا من 241.650 ألف جنيه.

الفئة الرابعة أوتوماتيك 1600 سي سي بسعر 243.650 ألف بدلًا من 244.150 ألف جنيه.