بالورود ورش المياه.. مطار برج العرب يستقبل أولى رحلات خطوط ايجه| شاهد

استقبل مطار برج العرب الدولي، اليوم الاثنين، أولى رحلات شركة الخطوط الجوية ايجه (AEGEAN )، قادمة من مطار أثينا، على متنها 125 راكبًا، وسط اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

واستقبل مطار برج العرب الدولي، أولى رحلات خطوط ايجه، بتقليد رش المياه على جسم الطائرة، وتم استقبال الركاب بالورود، من قبل فرق العلاقات العامة بالمطار، وسط كافة التسهيلات اللازمة وسرعة إنهاء إجراءات وصولهم.

رحلة أسبوعيا

ومن المقرر أن يستقبل مطار برج العرب، رحلة أسبوعيا لشركة خطوط ايجه، قادمة من العاصمة اليونانية أثينا، وسوف يزيد معدل التشغيل وفقا للطلب والحجوزات.

وتلتزم المطارات المصرية، بما فيها مطار برج العرب الدولي، بتطبيق قرار الحكومة ، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون حليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثني الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، إلى مطار برج العرب والمطارات المصرية، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية و الجنوبية - كندا ومطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة علي الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة الي مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولار في حال عدم إحضاره شهادة الPCR معه ، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين .

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