مستقبل وطن بـ كفر الشيخ يكرم الأطقم الطبية في مطوبس.. صور

كرمت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز مطوبس في محافظة كفر الشيخ، عددًا من الأطباء وهيئة التمريض بمستشفى العزل بالمركز.



يأتى ذلك في إطار الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس الحزب، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، والمهندس فوزي الرفاعي، أمين الحزب بالمحافظة.



جاء ذلك بحضور المهندس عادل النجار، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، و الدكتورة فريدة عبده، أمين الحزب بمركز مطوبس.



قالت الدكتورة فريدة عبده، أمين الحزب بمركز مطوبس، كرمنا 11 طبيبًا و60 من هيئة التمريض بمستشفى العزل بمطوبس، لجهدهم الكبير في تنفيذ خطة الدولة في مواجهة فيروس كورونا، مشيدة بالجهد الكبير الذي بذله الأطباء وأطقم التمريض في محاصرة الوباء والحد من انتشاره منذ بداية انتشار الفيروس وحتى الآن.



شارك في حفل التكريم إيهاب المسماري، أمين التنظيم بمركز مطوبس، والدكتور علاء طه، مدير الإدارة الصحية بمطوبس، وعدد من قيادات وأعضاء الحزب والمواطنين.



يأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية التي ينظمها الحزب في جميع المحافظات لتلبية احتياجات المواطنين.

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