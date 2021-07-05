عروبتى.. هويتى وموالى

إن العروبة هى عقيدة راسخة بقلب كل منا ناتجة عن تراث مشترك من اللغة والثقافة والتاريخ، بالإضافة إلى مبدأ حرية الأديان، فالترابط الموجود بين مفهوم العروبة والإسلام هو الذى أوجد مفهوم الأمة العربية، فما هى العلاقة بين الإسلام والعروبة؟ إن العروبة هوية والإسلام روح لها فإذا جمعتنا الهوية العربية لابد أن تتلاقى أرواحنا، فالعروبة هى أساس الهوية وليست برنامج سياسى أو نهج معين فإذا كانت العروبة هى هوية وهوية جامعة فالعرب لا ينتمون إلى أعراق محددة ولكنهم ينتمون إلى أنساب لأن الإنتماءات العرقية هى مخترع غربى.

فتصدمنا الصراعات العربية الدامية بل تدمى قلوبنا ونحن نشاهد الذبح والتنكيل للاطفال والنساء والشيوخ دون أن نحرك ساكنا دون أن تئن فينا النخوة العربية.. بسبب الإنشغال بتحقيق مكاسب واهية حتى وإن تحالفنا مع الشيطان

فهل نغضب يوما!!

أه عروبتي فأنت خنجر بالقلب أدماه

فكيف يكون الشفاء للجرح رباه؟

فقد كنت في سماء الرب وعلاه

ففراق الأخوة للقلوب شقاه

وإلتئام الجروح بإلتقاء شطراه

وتألف القلوب للإخاء هداه

فضجيج صراخ الظلم أضناه

فالسيف مكسور نصله وأسفاه

ونصرة الحق مغلولة يمناه

ورضيع من هول الفزع فاه أماه

ومرارة الصمت في الحلق كنصل أرداه

عروبتي .إذا البركان ثار فأين ما يخشاه؟

ونحن لم نشرك بالله يوما حاشاه

فكل منا يتلمس في الطريق خطاه

كالسيل نحن إذا تعدى الجبان مداه

بئسا بني صهيون قدخسر من والاه

خرج عن نهج الإخوة وما أشقاه

ورفع الأكف للإله مناجاة

والنجوى لن يلبيها سوى الله

فإتحاد الأشقاء فيه كل الحياة

ورجال العرب عز ليس بينهم أشباه