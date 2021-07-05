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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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السجيني : بيان كامل بعدد الأنشطة المخالفة داخل حدائق الأهرام..فيديو

النائب أحمد السجيني
النائب أحمد السجيني

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه تم عرض تقرير يتضمن الإيرادات الناتجة من طلبات التصالح والرسوم التي تحصل عليها المحافظة بعد تطبيق قانون تراخيص المحال العام، وبالتالي هذه الإيرادات يجب أن تعود لتنمية القطاع المحصلة منه.

 

وأضاف السجيني خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن” عبر فضائية “الحدث اليوم” أنه سيكون هناك ٤ تقارير شهرية خلال الفترة المقبلة لمتابعة العمل على الأرض، مطالبا في الوقت نفسه الإعلان عن موعد تأسيس اتحاد الشاغلين بكافة التفاصيل في أكتوبر المقبل.

 

وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، أن ضرورة لإعلان موقف القطع الخالية، بحيث يتم عمل أسوار لها يكون متفق عليها بشكل موحد، مطالبا كذلك اتحاد التعاونيات بعرض عدد الجمعيات المقيدة تحت عنوان اتحاد التعاونيات بكافة التفاصيل.
 

وأشار السجيني إلى أنه سيكون هناك بيان وافي وكامل بعدد الأنشطة المخالفة داخل حدائق الأهرام.

 

السجيني: 4 تقارير شهرية لمتابعة العمل على الأرض

 

طالب أحمد السجينى من هيئة التعاونيات والإسكان، بوزارة الإسكان،بتقديم تصور كامل للإصلاح الهيكلي لجمعية حدائق الاهرام وتنظيم اتحاد الشغالين لسكان الحدائق بحد أقصى فى ٣٠ أكتوبر القادم، وضرورة الإسراع فى إنهاء كافة توصيات لجنة الإدارة المحلية الخاصة بحدائق الاهرام من الانتهاء من أعمال الرصف والنظافة والبوابات ومبنى الشرطة .

 

وأكد حسام رزق رئيس الهيئة العامة لجهاز التعاونية والإسكان، أن اتحاد الشغالين يتبع المحافظة وليس الهيئة،  موضحا أن بوابات حدائق الاهرام سوف تنتهى فى خلال شهر، وفى خلال ٦ أشهر سوف تنتهى أعمال الاسفلت والمبنى الشرطى، وكافة الإجراءات التى تؤمن البوابات .

 

وقد علق أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب،  طالبا من الحكومة الانتهاء من كل هذا بحد أقصى ٣٠ أكتوبر القادم ، مؤكدا أنه سوف يعطى للمسؤولين قائمة مكتوبة بتوصيات لجنة الإدارة المحلية موقعة من رئيس محلس النواب ، لمتابعة التوصيات وتنفيذها على الأرض.  

 

جاء هذا، أثناء مناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من السيد النائب هشام حسين، بشأن، الإهمال الذي تفشى بمنطقة حدائق الاهرام - محافظة الجيزة، المتمثل في تكسير وحفر الشوارع، لتركيب كابلات الكهرباء وعدم إعادة الشيء لأصله وانتشار القمامة والتكاتك. 

السجيني الأنشطة المخالفة حدائق الاهرام التصالح طلبات التصالح

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