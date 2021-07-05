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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حريق مصنع بمدينة كرج الإيرانية .. والحكومة تكشف السبب

دخان نار حريق في
دخان نار حريق في إيران

اندلع  في إيران مساء اليوم الاثنين حریق كبير على الطريق بين مدينتي طهران وكرج، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إيرانية.

أضافت التقارير الإخبارية أن الحريق اندلع في مصنع ومستودع.

وقال المتحدث باسم منظمة إطفاء طهران جلال ملكي إن الحريق شب في مستودعات للسلع الأساسية غرب العاصمة.

وأفاد جلال ملكي بأن الحريق اشتعل في نحو سبع مستودعات تبلغ مساحة كل منها نحو 700 متر.

وأشار ملكي إلى أن المستودعات احترقت بشكل كامل، موضحا أنها تضم مواد غذائية ومستحضرات تجميل وأجهزة كهربائية.

وأشارت وكالة تسنيم الإيرانية إلى إن عطل فني هو ما تسبب في الحريق الذي اندلع بمصنع بمدينة "كرج".

ويعد هذا الطريق هو أحد الطرق السريعة في طهران التي تربط محافظة طهران بمدينة كرج عاصمة محافظة البرز الواقعة شمال إيران.

مقاطعة إسلام شهر

وقبل ذلك اندلع حريق هائل في مصنع قرب العاصمة الإيرانية طهران، وقال مسؤول بإدارة الإطفاء، في تصريحات للتلفزيون الحكومي إنه "لم يسقط قتلى أو مصابون.. تم إرسال رجال إطفاء إلى المصنع في مقاطعة إسلام شهر".

وتكررت الحرائق الغامضة في عدة مواقع ومنشآت صناعية، خلال الأشهر القليلة الماضية، لكن أهمها طال منشأة نطنز النووية تحت الأرض في يوليو مما تسبب في أضرار كبيرة.

كما طالت الحرائق أحد الّلنشات التجارية الخشبية بمرفأ "بهمن"، ومصنع للزوارق في ميناء بوشهر جنوبي إيران، ما أسفر عن احتراق ثلاث سفن على الأقل.

كما اشتعلت النيران، في شركة كيماويات "تندكويان" جنوب غربي إيران، ووصلت الحرائق الغامضة أيضا إلى المناطق العسكرية والنووية الإيرانية مثل المنطقة الصاروخية شرق طهران.

حريق مصنع كرج حریق كبير كرج طهران وكرج مصنع جلال ملكي مواد غذائية ومستحضرات منشآت صناعية

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