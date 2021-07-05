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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تعلقت رقبتها بين القضبان.. امرأة تنقذ طفلة من الموت في موقف بطولي|فيديو

طفلة
طفلة

تستدعي المواقف الصعبة التصرف بحنكة وذكاء لتلافي وقوع أية كوارث، فقد استطاعت امرأة صينية إنقاذ طفلة من الموت المحقق بعدما شنقت رقبتها في حديد النافذة.

 

تسلقت المرأة الصينية حتى وصلت إلى الطابق الثاني الطفلة التي سقطت وعلقت رقبتها بين حديد النافذة، وبذكاء استطاعت أن تحمل قدمي الطفلة على كتفيها كي تنقذها من الاختناق.

 

في موقف بطولي، أنقذت امرأة صينية طفلة صغيرة تدلت من نافذة بالطابق الثاني لمدة 20 دقيقة في وسط الصين.

مقاطعة هوبي الصينية

يُظهر مقطع الفيديو الذي تم تصويره في مدينة جينتشو بمقاطعة هوبي الصينية امرأة تقف على حواجز أمان نافذة الطابق الأول لتستخدم كتفها لرفع فتاة تتدلى من نافذة الطابق الثاني.

ووفقًا للتقارير، فقد دعمت الفتاة من الأسفل لمدة 20 دقيقة تقريبًا حتى تسلق رجلان آخران المبنى لدفع الفتاة مرة أخرى إلى الشقة.

وبحسب ما ورد سقطت الفتاة من النافذة عن طريق الخطأ وعلقت في قضبان الأمان عندما كانت في المنزل بمفردها.

 

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