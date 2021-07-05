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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد تصنيع لقاح كورونا..أحمد موسى محدش كان مصدق وهننتج 80 مليون جرعة

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

عبر الإعلامي أحمد موسى، عن فرحته بتصنيع مصر لقاح كورونا في مصر، مؤكدا أن هذه الخطوة تعني أن مصر قادرة على أي شيء.


وأضاف أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الأحد، أن :"محدش كان مصدق بأن مصر هتصنع لقاح فيروس كورونا، ولما يكون عندك إرادة هتحقق أي شيء، ومصر صنعت مليون جرعة من لقاح كورونا".


وتابع مقدم برنامج على مسئوليتي، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قال إنه هننتج 80 مليون جرعة مع نهاية العام، متابعا أن تحدي كورونا وتصنيع اللقاح ومصر من الدول التي صنعت اللقاح القليين حول العالم.

و تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان،  مصنع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية  واللقاحات (فاكسيرا) بالعجوزة لانتاج لقاح كورونا  المصري تحت اسم  Vacsera - Sinovac made in Egypt
 

وعرضت وزيرة الصحة مستجدات موقف تصنيع اللقاحات، مشيرة إلى أنه تم البدء في إنتاج مليون جرعة، ويتم حالياً إجراء اختبارات المقارنة واختبارات الجهة الرقابية وهيئة الدواء وغيرها من الاختبارات ليتم بعدها خطوات الإنتاج الموسع، كما تطرقت للموقف الحالي لتعاقد وتوريد لقاحات استرازينيكا، وساينوفارم، وساينوفاك، وسبوتنيك، بالإضافة إلى موقف توافر الاكسجين، موضحة في هذا الصدد أنه تم الوصول إلى مرحلة الاستقرار في الإمداد للأكسجين السائل.

وسلطت وزيرة الصحة الضوء على اجتماع منظمة الصحة العالمية لبحث إمكانية وجود مجمع للتصنيع بكل إقليم، والذي تم خلاله استعراض موقف اللقاحات عن إقليم الشرق المتوسط، والتوجيه بالعمل على عدد من النقاط كمعايير الاختيار لتصنيع اللقاح، والتي تضمنت توافر بنية تحتية جيدة لتصنيع اللقاحات، وخبرة نقل التكنولوجيا في صناعة اللقاحات، وقوى بشرية مدربة على الإنتاج وضمان الجودة، ورفع قدرة الهيئة الرقابية، وتوافر اختبارات مراقبة الجودة، وتقييم الوضع الحالي.

أحمد موسى لقاح كورونا فيروس كورونا صدى البلد مليون جرعة

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