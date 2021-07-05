عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد.. هاني سلامة على متن لنش في أحدث ظهور

هانى سلامة
هانى سلامة

نشر الفنان هانى سلامة صورا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك فى أحدث ظهور له على متن "لنش". 

وتلقى هانى سلامة عديد من التعليقات الايجابية على الصور ولعل من أبرزها الفنانة لقاء سويدان التى هناته بعيد ميلاده. 

بين السما والارض 

وكان اعترض  الفنان هاني سلامة على نهاية بين السما والأرض ونشر مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام يكشف فيه عن تفاصيل مسلسله “بين السماء والأرض”.

وقال هاني سلامة فى الفيديو : "الناس بتعلق أن نهاية المسلسل كانت كئيبة.. الحقيقة كان في جدل بيني وبين المخرج عليها".

وأضاف هاني سلامة : "من وجهة نظري كممثل كنت حابب أن يبقي في نهايتين وعلي المتفرج يشوف الناس دي تستحق تخرج أو تموت".

وأوضح هاني سلامة :"ولكن ده مش بيبقي قرار الممثل ..بيبقي رؤية المحرج وهو شاف أن كدة هتبقي نهايته أحسن".

مسلسل بين السما والارض 

العمل مأخوذ عن قصة للروائي الكبير نجيب محفوظ، وتدور أحداث المسلسل حول يوم واحد لمجموعة من الأشخاص داخل المصعد الكهربائى، لكل واحد منهم حكاية مختلفة ويحدث لهم العديد من المواقف التى تجمع بين الكوميديا

الابطال

مسلسل "بين السما والأرض" عرض في رمضان وهو مكون من 15 حلقة، قصة نجيب محفوظ، سيناريو وحوار إسلام حافظ، إخراج محمد العدل، يشارك في بطولته هاني سلامة، درة، أحمد بدير، أحمد رزق، نجلاء بدر، يسرا اللوزي، محمود الليثي، أحمد السلكاوي وندى موسى.

في عيد ميلاده...تعرف على أبرز أعمال هاني سلامة

في عيد ميلاد هاني سلامة.. أهلاوي ويتمنى تجسيد شخصيات دينية وتاريخية

البرومو وبوستر المسلسل

نشر المخرج ماندو العدل البوستر الرسمى لمسلسل "بين السماء والأرض”"عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلق قائلا :"التجربة الأصعب في حياتي المهنية وكانت هتبقي صعبة جدا على اي مخرج".

وتابع ماندو العدل :"المسلسل ده تعبت فيه جدا جدا و عندي امل باذن الله انه يعجب الناس، كل التحية للعظماء الراحلين صناع الفيلم".

كما طرح المنتج تامر مرسي البرومو الرسمي للعمل عبر صفحته على فيسبوك، وتخطى ال٥٠ ألف مشاهدة.

المشاهد الاولى وخطأ في العمل

اللافت في البرومو الأول للمسلسل، هو خطأ فادح وقع فيه صناع العمل المأخوذ عن قصة الأديب العالمي نجيب محفوظ، التي كتبها للسينما كل من «السيد بدير وصلاح ابو سيف»، واخرجه الأخير بالفيلم السينمائي الشهير المعروض في أواخر خمسينيات القرن الماضي.

وتمثل الخطأ الفادح للمسلسل الذي يتناول هذه القصة مجددا في عمل درامي مستجد في الألفية الجديدة، بأن أشار صناعه في البرومو الأول، الى أنه ماخوذ عن (رواية) وليس قصة للأديب العالمي نجيب محفوظ.

هاني سلامه اخبار هانى سلامة اعمال هانى سلامة عيد ميلاد هانى سلامة لنش

موضوعات متعلقة

موعد عرض مسرحية كوكو شانيل لـ شريهان على شاهد

أشهر 5 إفيهات لـ سحر كامل صاحبة المشهد الواحد

إصابة أحمد السعدني في الجيم .. تفاصيل

أزمة جوهرة وحقيقة القبض عليها وهروبها من الغردقة.. القصة الكاملة

ترشيحاتنا

أبرزهم مبابي .. 5 لاعبين خذلوا منتخباتهم في يورو 2020

أشرف زكي يكشف سر غيابه عن جنازة سحر كامل.. (( خاص ))

مبادرة الرئيس وإنقاذ مئات الأسر المصرية ..علاج ضمور مجانا بارقة أمل جديدة

فيديوجراف.. قوات تيجراي تضع شروطا أمام آبي أحمد لقبول وقف إطلاق النار

تعلقت رقبتها بين القضبان.. امرأة تنقذ طفلة من الموت في موقف بطولي|فيديو

طقس الـ 6 أيام القادمة.. الأرصاد تحذر: ارتفاع جديد في الحرارة والرطوبة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إصابة أحمد السعدني في الجيم .. تفاصيل

وأنا مالي يا لمبي.. وفاة الفنانة سحر كامل

بعد تصديق السيسى.. حوافز جديدة للموظفين ومليار جنيه لدعم علاج المواطنين

تحالف اوبك يواجه الانهيار.. تفاصيل موقف الإمارات والسعودية وأسرار أزمة إنتاج النفط

أزمة جوهرة وحقيقة القبض عليها وهروبها من الغردقة.. القصة الكاملة

وزير الخارجية يبحث تطورات ملف سد النهضة مع اللجنة العربية المعنية بنيويورك

حقيقة ذوبان السيارات في الكويت بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.. صور

الشيخ حسن اغتصبها أثناء صلاة الفجر.. جريمة شرف تهز الدقهلية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل اللحمة الضاني بالبطاطس

9 وفيات | شاهد... شاحنة ضخمة تسحق عددا من السيارات في السعودية

حمراء وزرقاء.. شاهد تلسكوب هابل يلتقط مقطعا مذهلا للنجوم في الفضاء

طريقة جديدة لعمل اللحمة الضاني في عيد الأضحى

فيديو

رئيس الوزراء يشهد باكورة إنتاج لقاح كورونا المصري.. فيديوجراف

الجملي هو أملي.. آخر ظهور لأشهر بائع سمين في المطرية قبل ضبطه | فيديو

فيديوجراف.. أنا مش داعية إسلامية.. تصريحات صادمة من المذيعة داليا نعيم

فيديوجراف.. سلالة لمبادا آخر تطور لتحور فيروس كورونا المستجد

المزيد

ساحة رأي

فتحي الضَّو يكتب: رحيل فتحي هاشم.. أحد سدنة المعرفة في مصر

د. فتحى حسين يكتب: قاعدة 3 يوليو البحرية وحماية الوطن

طلعت القاضي يكتب: الاخراج المصري بين الطموح والعبث

عرفه علام يكتب: مصر بداية التاريخ وحاضره ومستقبله

خالد عامر يكتب: فرحة قومية بالقاعدة البحرية

رمضان البيه يكتب: البطل السيسي وثورة التصحيح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هويدا دويدار

عروبتى.. هويتى وموالى

المستشار أسـامة الصعيدي

فخامة الرئيس مع الحياة الكريمة وسادة البحار

علاء حيدر

طالبة «الفستان».. وتاريخ «بنطلون» المرأة

د.مجدي بدران

الألوان والاسترخاء والمناعة

د. محمد مبروك

صراع الفستان وبدلة الغوص!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2012»: جدلية المغانم المطلقة والنسبية

كريمة أبو العينين

ليس لدينا الكثير

إبراهيم شعبان

في التقدم والتخلف.. لماذا سقطت الأنظمة الدينية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ