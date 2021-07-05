طقس الـ 6 أيام القادمة.. الأرصاد تحذر: ارتفاع جديد في الحرارة والرطوبة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، خلال طقس الـ 6 أيام القادمة، يبدأ اعتبارا من غدا الثلاثاء ويستمر حتى الأحد القادم، يصاحب ذلك ارتفاع في نسب الرطوبة على كافة المحافظات.

وقالت الأرصاد الجوية، إن طقس الـ 6 أيام القادمة، سيكون شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد ، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية.

بينما يظل طقس الـ 6 أيام القادمة، ليلا، معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

وبحسب هيئة الأرصاد، فإنه خلال طقس الـ 6 أيام القادمة، سيكون هناك ارتفاع في نسبة الرطوبة مما يسبب زيادة درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة في الظل بقيم تتراوح من (4:2 ) درجات.

ونصحت الأرصاد الجوية المواطنين، خلال طقس الـ 6 أيام القادمة، بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لأنه يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

وأشارت الأرصاد الجوية، أنه خلال طقس الـ 6 أيام القادمة، سيكون هناك شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتي الساعة السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من

المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وتنشط الرياح على بعض المناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة خلال طقس الـ 6 أيام القادمة، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 37 عظمى والمحسوسة تصل لـ 39 درجة.

السواحل الشمالية 31 للعظمى والمحسوسة تصل لـ 34 درجة.

جنوب سيناء 39 للعظمى والمحسوسة 42 درجة.

شمال الصعيد 38 للعظمى والمحسوسة 41 درجة.

جنوب الصعيد 42 للعظمى والمحسوسة 45 درجة.



أما عن متوسط نسبة الرطوبة المتوقعة خلال طقس الـ 6 أيام القادمة، كالأتي:

القاهرة الكبرى 58 درجة نهارا، 35 درجة ليلا.

السواحل الشمالية 93 درجة نهارا، و 45 درجة ليلا.

جنوب سيناء 60 درجة نهارا، و35 درجة ليلا.

شمال الصعيد 50 درجة نهارا و30 درجة ليلا.

جنوب الصعيد 35 درجة نهارا و20 درجة ليلا.