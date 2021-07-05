أبرزهم مبابي .. 5 لاعبين خذلوا منتخباتهم في يورو 2020

اقتربت بطولة كأس الأمم الأوروبية “ يورو 2020” لمحطاتها الأخيرة، فنستعد غدًا لبدء دور نصف النهائي، ومن ثم المباراة النهائية التي ستقام يوم الأحد الموافق الحادي عشر من شهر يوليو الجاري.

بطولة صنفها البعض على أنها الأقوى في تاريخ اليورو، وفيها شهدنا العديد من المفاجآت، وأيضًا برز العديد من اللاعبين، وأعاد كثير منهم اكتشاف أنفسهم في تلك النسخة.

البطولة شهدت وجود لاعبين، توقع لهم الجمهور تقديم مردود جيد تبعًا لمستواهم مع أنديتهم، لكنهم خذلوا بلادهم في يورو 2020

وفي هذا التقرير، نستعرض لاعبين خذلوا منتخباتهم في يورو 2020

كيليان مبابي

جناح فريق باريس سان جيرمان والمنتخب الفرنسي، قدم أسوأ مستوياته في بطولة اليورو، فاللاعب في 4 مباريات لم يسجل أي أهداف، وصنع هدفًا وحيدًا.

مبابي كان سببًا رئيسيًا في خروج فرنسا من دور الـ 16، فاللاعب أضاع العديد من الفرص السهلة أمام سويسرا، إضافة لإهداره ركلة الجزاء الحاسمة، والتي تسبب في تأهل سويسرا للدور المقبل.

مبابي أيضًا ارتبط اسمه بالدخول في عدد من الخلافات مع زملائه في المنتخب، مثل أولفييه جيرو وأنطوان جريزمان.

برونو فيرنانديز

صانع ألعاب مانشستر يونايتد الإنجليزي والمنتخب البرتغالي، لم يظهر بشكل جيد في يورو 2020.

برونو فيرنانديز لعب 4 مباريات مع البرتغال ما بين أساسيًا وكبديل، لم يسجل ولم يصنع، وظهر بشكل سيء، وهو ما ساهم في خروج حامل اللقب من دور الـ 16 على يد بلجيكا

برناندو سيلفا

جناح فريق مانشستر سيتي الإنجليزي والمنتخب البرتغالي، تمامًا مثل برونو فيرنانديز، لم يسجل ولم يصنع وظهر بأداء سيء، فكان كريستيانو رونالدو يحارب وحده من أجل تحقيق الفوز للبرتغال، دون مساعدة 2 من أبرز نجوم الكرة الأوروبية.

إلكاي جوندوجان

متوسط ميدان مانشستر سيتي والمنتخب الألماني، لم يقدم الأداء الذي رأيناه منه مع ناديه في الموسم المنقضي، في بطولة اليورو مع “ المانشفت”.

جوندوجان ظهر بأداء سيء فشارك في 3 مباريات في دور المجموعات، ولم يتم إشراكه في مباراة دور الـ 16 أمام إنجلترا بسبب الانتقادات التي تعرض لها، بسبب أدائه في وسط الملعب.

سيرجي جنابري

جناح فريق بايرن ميونخ والمنتخب الألماني، لم يسجل أو يصنع في أي مباراة من الـ 4 مباريات التي لعبها في يورو 2020، وظهر بأداء نال عليه العديد من الانتقادات.