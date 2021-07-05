أهالي الإبراهيمية: حياة كريمة منحتنا قبلة الحياة

في زيارة لوفد شباب النواب

واصلت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين ، زيارتها الميدانية لعدد من مراكز الشباب بمحافظة الشرقية، في إطار زيارتها الميدانية لمحافظتي الدقهلية والشرقية، والتي تستغرق يومين.



وتفقدت اللجنة عدد من مراكز الشباب، بمدينة الإبراهيمية بناء علي طلب الإحاطة الذي تقدم به النائب خالد بدوي.



واستمعت اللجنة لمطالب شباب قرية الحبش وقرية كفور نجم وكفر أبو الديب.

وأكد الأهالي تفاؤلهم بحدوث طفرة كبيرة في مراكز الشباب، بعد إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشروع حياة كريمة.

وقال عمدة قرية كفور نجم لوفد البرلمان، إن المبادرة الرئاسية مبادرة تعكس حرص القيادة السياسية علي توفير حياة كريمة للشعب المصري، خاصة أنها منحت الريف قبلة الحياة، مطالبا اللجنة بمساعدتهم في إنهاء إجراءات إحلال وتجديد نادي الحبش.

مشكلات القري المصرية

من جانبه علق الدكتور محمود حسين ، رئيس لحنة الشباب علي إشادة المواطنين بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، قائلا إن المبادرة تعيد الأمل للريف المصري وسيكون لها تأثير مباشر في تطوير مراكز الشباب وحل مشكلات القري المصرية.

وأكد رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يسعى جاهدا لبناء دولة عصرية حديثة، وهذا البناء لا يتأتي إلا ببناء إنسان متكامل ومنها مبادرة حياة كريمة التي تمثل جزءا رئيسا من المشروع الوطنى للرئيس من أجل بناء الإنسان وبناء دولة تليق بالمصريين.

وأكد الدكتور خالد بدوي، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، مقدم طلب الإحاطة، أن اللجنة حريصة علي الاستماع لمطالب المواطنين وسرعة العمل علي حلها، لافتا إلى أن النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب أوصي بسرعة إدراج احلال وتجديد مركز شباب الحبش في الخطة الجديدة ، وهو ما وعدته به وزارة الشباب.

وأوصي عضو التنسيقية بضرورة إعادة إنشاء نادي الإبراهيمية، خاصة انه لم يتم تجديده منذ عام 1960، لافتا إلى أن نادي الإبراهيمية ساهم في وجود أبطال عديدة في الألعاب الفردية، حققوا بطولات عالمية للرياضة المصرية.

فيما قال النانب درويش مرعي، إن مبادرة حياة كريمة بمثابة عودة الجسد للريف المصري ، الذي ظل مهمل لسنوات طويلة، مشيدا بالمبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيسي عبدالفتاح السيسي لتوفير حياة كريمة للشعب المصري .