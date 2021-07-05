مبادرة الرئيس وإنقاذ مئات الأسر المصرية ..علاج ضمور مجانا بارقة أمل جديدة

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل عدة أيام، أن الدولة ستتحمل تكاليف علاج مرض ضمور العضلات للأطفال حديثي الولادة، والتي ستبلغ 3 ملايين دولار.

وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن هذا المرض كان محل اهتمام كبير من الدولة المصرية، بسبب المعاناة التي تتحملها الأسر بسبب فقدان أطفالهم من مرضى الضمور العضلي، مما دفع الدولة للاتفاق مع عدة شركات عالمية متخصصة لعلاج هذا المرض، موضحا أنه «سيتم الكشف عن هذا المرض لجميع الأطفال لتحقيق التشخيص والعلاج المبكر».

عدد من المهتمين بالشأن العام أكدوا أن مواقف الرئيس عبد الفتاح السيسي الإنسانية لا يختلف عليها اثنان، وأن ما يفعله من أجل الأسرة فاق كل التوقعات، مثمنين مبادرته لـ تحمل الدولة تكاليف علاج مرضى ضمور العضلات.

الرئيس الإنسان

الدكتورة رانيا يحيى، عضو المجلس القومى للمرأة، قالت إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أثبت أنه يستحق لقب «الرئيس الإنسان» بعد أن شعر بمعاناة الأسر المصرية واستجاب للأمهات الذين لديهم أطفال مصابون بمرض ضمور العضلات.

وأضافت «يحيى» في تصريح خاص لـ«صدى البلد»، أن الرئيس يهتم بالأسرة المصرية بشكل غير مسبوق، حيث يهتم بصحة الإنسان من خلال المبادرات المختلفة وهذا يكلف الدولة الكثير.

وأشارت عضوة القومى للمرأة إلى أن ما يحدث هو توجه إنساني، فـ الرئيس السيسي يثبت أنه لديه القدرة على احتواء المشكلات الموجودة في الأسرة المصرية خاصة أن علاج الطفل الواحد يتكلف أكثر من 3 مليون دولار وهذا ليس في استطاعة أي أسرة.

وأكدت أن الرئيس السيسي أخذ «على عاتقه الحفاظ على أبناء الوطن، والحفاظ على صحتهم وتقديم الرعاية الإنسانية للمصريين، وخفف بهذه المبادرة آلام مئات الأمهات اللواتي كن يعانين مع تعب أبنائهن.

مشكلة إنسانية تسبب المعاناة

من جانبه أشاد رضا الدنبوقي، مدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، بـ مبادرة الرئيس السيسى لعلاج الأطفال المصابين بضمور العضلات على نفقة الدولة.

وقال الدنبوقي في تصريح خاص لـ «صدى البلد»، أن هذا المرض مشكلة إنسانية تسبب المعاناة للأسر ذوي الأطفال مرضى الضمور العضلي، وبمتابعة الدولة لهذا المرض من الممكن أن يساهم في التشخيص والعلاج المبكر، حيث أن تكلفة علاج طفل واحد تتخطى الـ 3 ملايين دولار ولا تقوى عليها أية أسرة.

وأشار إلى أن توجيه الرئيس السيسي الاهتمام بهذه المشكلة والبحث عن حلول لها خطوة تستحق الإشادة ولفتة إنسانية أتت مراعاة لمعاناة الأسر واستجابة لمطالب المواطنين.

وأكد أنه حق للأسر المصرية ولـ الأطفال المصابين العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي وتقديم كافة الخدمات الصحية بلا تمييز وبالأخص مرضى ضمور العضلات لتخفيف آلامهم وإعادة رسم البسمة على وجوههم..