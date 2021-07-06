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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بتوجبهات من الرئبس.. استئناف استكمال تجهيزات مبنى زراعة الكبد بجامعة المنصورة بتكلفة 460 مليون جنيه

استكمال افتتاحات
استكمال افتتاحات


أعلن  أ.د أشرف عبد الباسط  رئيس جامعة المنصورة  اليوم الاثنين 5 يوليو 2021 م استكمال تجهيزات مبنى زراعة الكبد بمركز جراحة الجهاز الهضمى  
وأكد أ.د أشرف عبد الباسط أنه نظرا لنجاح برنامج زراعة الكبد بجامعة المنصورة حيث حقق البرنامج 850 حالة حتى الآن فسيتم استكمال التشطيبات والتجهيزات لمبنى زراعة الكبد بتوجيهات من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى  رئيس الجمهورية من خلال تعاون  الوزارات المختلفة وتكاثف أجهزة الدولة لتوفير الدعم المالي بتكلفة اجمالية 460 مليون جنيه  لاستكمال المشروع  من الموازنة العامة للدولة بقيمة 240 مليون جنيه ومشاركة مجتمعية من  البنك المركزي بقيمة 220 مليون للانتهاء من المبنى خلال عام 
وأشار أ.د محمد عبد الوهاب  المشرف على برنامج زراعة الكبد  أن المبنى تم انشائه على مساحة 700 م ، الدور الأرضي (مسجد وجراج  للسيارات) ، الدور الأول (الاستقبال والعيادات الخارجية) ، الدور الثاني (العمليات إفاقـــــــــة) ، الدور الثالث (عناية مركزة للمرضى والمتبرعين) ، الدور الرابع (إداري / أرشيف طبي / قاعة اجتماعات لمناقشة حالات المرضى / قاعة للتعليم وعرض العمليات عن   طريق دائرة تليفزيونية مغلقة) ، الدور الخامس + السادس + السابع (غرف إقامة المرضى قبل وبعد العمليات الجراحية والمتابعة الطبية على مدى الحياة) ، الدور الثامن (لحالات الإقامة المتميزة والقادرة للصرف منها على المرضى الفقراء بالمركز) ، الدور التاسع (مخصص للبحث العلمي في مجال أمراض وزراعة الكبد)
وأضاف أ.د حلمى عزت مدير المركز أن المركز استطاع أن يحقق سمعة محلية وعالمية في مجال  جراحة الجهاز الهضمي وزراعة الكبد من خلال تكاثف جهود الأطباء والعاملين بالمركز لتقديم خدمات طبية متميزة 
حضر   مراسم استكمال المشروع  أ.د تامر أبو السعد القائم بعمل عميد كلية الطب ورئيس مجلس ادارة المستشفيات والمراكز الطبية  ، أ.د محمد حجازي المدير التنفيذي للمستشفيات والمراكز الطبية ، و لميس نجم  مستشار محافظ البنك المركزي ،أ.د حلمى عزت مدير المركز ، أ.د محمد عبد الوهاب المشرف على برنامج  زراعة الكبد ، أ.د محمد السروجى نائب مدير المركز ، أ.د أحمد شحتة  نائب مدير المركز ، مديرى المركز السابقين ، أعضاء فريق زراعة الكبد المركز   ، أ.د محمود الجمل مستشار رئيس الجامعة الهندسى والمشرف الهندسى على المشروع ،  ، ليلى حسنى  رئيس مكتب المسئولية الاجتماعية والتمية المستدامة ببنك اسكندرية ،

مركز الكبد رئيس جامعة المنصورة الرئيس جامعة المنصورة ملبون

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