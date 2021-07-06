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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تفاصيل التقديم للبرامج المتميزة فى مجال البحوث والتبادل العلمى بالتعاون مع الصين

المنح والبعثات
المنح والبعثات

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تلقيها إفادة من المكتب الثقافى المصرى ببكين بأن الجانب الصينى متمثلا فى الاكاديمية الصينية للعلوم CAS يقدم مجموعة من البرامج المتميزة والمختلفة فى مجال البحوث والتبادل العلمى بين الخبراء والمتخصصين وشباب الباحثين.

 

وأوضحت أن هذه البرامج عبارة عن منح مدعومة من الجانب الصينى وتقدم للموهوبين ويتراوح ماتقدمه الاكاديمية من دعم على اختلاف الدرجات العلمية مابين 4000 الى 200.000 يوان صينى شهريا وتم تقسيم هذه البرامج على النحو التالى :ـ

 

Distinguished Scientists

Visiting Scientists

Postdoctoral Researchers

Special Experts

Young Staff

PhD Students

Master Students

 

ولمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع الى الروابط الالكترونيه التالية

 

ونوهت وزارة التعليم العالي إلى أن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.

 

كانت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قد أعلنت عن إفادة المكتب الثقافى المصرى بروما بأن جامعة الدراسات في ميلانو أعادت فتح باب التقدم للتسجيل للحصول على العديد من المنح للحصول على الدكتوراة فى العديد من المجالات العلمية على النحو المعلن عنه  للعام الأكاديمى 2021/2022.

 

وأشارت إلى أنه للإطلاع على كافة شروط التقدم والتخصصات المتاحة ومواعيد تلقى طلبات التقدم الخاصة بكل تخصص لـ المنح يمكن الرجوع للموقع الإلكتروني.

 

وذلك علما بأن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل اية نفقات عن هذه المنح.

 

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