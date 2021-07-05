وسط عدد كبير من المصيفين.. انفجار شاحنة ضخمة على الشاطئ

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لشاحنة ضخمة انفجرت خلال مرورها على أحد الشواطئ الشهيرة في الولايات المتحدة الأمريكية أثناء تواجد مواطنين على الشاطئ.



نشرت وكالة “ روسيا اليوم” مقطع فيديو لشاحنة ضخمة اثناء مرورها عبر شاطئ في منطقة أوشن سيتي، بولاية ميريلاند الأمريكية أثناء تواجد بعض المصيفين على الشاطئ .

https://www.youtube.com/watch?v=6xH2uOLlisI

ولاحظ المصيفون على الشاطئ أن الشاحنة تسير في منطقة مغلقة ولكن الأمور كانت طبيعية، إلا أن الإنفجار حدث في ثوان ولم يتمكن أي شخص من حمل أغراضه ومغادرة الشاطئ.

جدير بالذكر أن الإنفجار لم ينتج عنه أي ضحايا و لكن أصيب عامل الألعاب النارية الذي يعمل على الشاطئ في الحفلات المسائية و لكن إصابته كانت طفيفة .

وتداول رواد التواصل الإجتماعي الفيديو في الولايات المتحدة الأمريكية، وطالبوا الشرطة بتكثيف التأمين على الشواطئ حتى لا يصاب أي شخص بمكروه حتى عن طريق الخطأ.