عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سفير الصين: دفعة من المادة الخام للقاح كورونا تصل مصر الشهر الحالي

لياو ليتشيانج سفير
لياو ليتشيانج سفير الصين بالقاهرة

عرض الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، تصريحات لسفير الصين بمصر.

وقال لياو ليتشيانج سفير الصين بالقاهرة، إنه "سعيد بزيارة مصنع فاكسيرا"، مضيفا أن الاتفاق بين مصر والصين خطوة مهمة، ونشيد بالعلاقات المميزة بين البلدين.

وأضاف لياو ليتشيانج سفير الصين بالقاهرة، أن نعتبر هذا المشروع التعاوني بيننا كبير وتجسيد حي لـ عمق وقوة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بيننا.


وأكد لياو ليتشيانج سفير الصين بالقاهرة، أنه حدثت طفرة كبيرة في العلاقات المصرية الصينية خلال السنوات الماضية وخاصة بين رئيس الصين والرئيس عبد الفتاح السيسي.


وتابع لياو ليتشيانج سفير الصين بالقاهرة، أن تعاونا كبيرا بين مصر والصين في جائحة كورونا، كاشفا أنه تصل خلال الشهر الحالي دفعة جديدة من المادة الخام للقاح كورونا لمصر.

فيما عبر الإعلامي أحمد موسى، عن فرحته بتصنيع مصر لقاح كورونا في مصر، مؤكدا أن هذه الخطوة تعني أن مصر قادرة على أي شيء.

لقاح فيروس كورونا

وأضاف أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الأحد أن: "محدش كان مصدق بأن مصر هتصنع لقاح فيروس كورونا، ولما يكون عندك إرادة هتحقق أي شيء، ومصر صنعت مليون جرعة من لقاح كورونا".


وتابع مقدم برنامج على مسئوليتي، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قال إنه هننتج 80 مليون جرعة مع نهاية العام، متابعا أن تحدي كورونا وتصنيع اللقاح ومصر من الدول التي صنعت اللقاح القليين حول العالم.

و تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان،  مصنع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية  واللقاحات (فاكسيرا) بالعجوزة لانتاج لقاح كورونا  المصري تحت اسم  Vacsera - Sinovac made in Egypt . 

وعرضت وزيرة الصحة مستجدات موقف تصنيع اللقاحات، مشيرة إلى أنه تم البدء في إنتاج مليون جرعة، ويتم حالياً إجراء اختبارات المقارنة واختبارات الجهة الرقابية وهيئة الدواء وغيرها من الاختبارات ليتم بعدها خطوات الإنتاج الموسع، كما تطرقت للموقف الحالي لتعاقد وتوريد لقاحات استرازينيكا، وساينوفارم، وساينوفاك، وسبوتنيك، بالإضافة إلى موقف توافر الاكسجين، موضحة في هذا الصدد أنه تم الوصول إلى مرحلة الاستقرار في الإمداد للأكسجين السائل.

وسلطت وزيرة الصحة الضوء على اجتماع منظمة الصحة العالمية لبحث إمكانية وجود مجمع للتصنيع بكل إقليم، الذي تم خلاله استعراض موقف اللقاحات عن إقليم الشرق المتوسط، والتوجيه بالعمل على عدد من النقاط كمعايير الاختيار لتصنيع اللقاح، والتي تضمنت توافر بنية تحتية جيدة لتصنيع اللقاحات، وخبرة نقل التكنولوجيا في صناعة اللقاحات، وقوى بشرية مدربة على الإنتاج وضمان الجودة، ورفع قدرة الهيئة الرقابية، وتوافر اختبارات مراقبة الجودة، وتقييم الوضع الحالي.

أحمد موسى لياو ليتشيانج سفير الصين صدى البلد مصنع فاكسيرا

موضوعات متعلقة

مستشار الرئيس : مصر انتجت لقاح كورونا بدقة عالية وكفاءة متناهية

ترشيحاتنا

ثعبان يلدغ مُسنًا بعد اختبائه داخل مرحاض | صور

كيفية تنظيم النسل في عصر الرسول؟ المفتي يجيب

أمريكا تخشي من رحيل المستشارة الألمانية ميركل.. لهذه الأسباب

رمضان صبحي بقميص الزمالك.. كيف يبدو هجوم الفريق الأبيض ؟

10 % مصروفات وحجز إداري حال ارتكاب مالك العقار هذه المخالفة

بسمة وهبة: مصر تخوض معاركها بصبر .. ولن تفرط في حقوقها المائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إصابة أحمد السعدني في الجيم .. تفاصيل

الملء أمر واقع.. بيان سوداني جديد بشأن سد النهضة

بعد تصديق السيسي.. زيادات جديدة في المعاشات و2 مليار جنيه لتطوير التعليم

وأنا مالي يا لمبي.. وفاة الفنانة سحر كامل

حقيقة ذوبان السيارات في الكويت بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.. صور

بعد تصديق السيسى.. حوافز جديدة للموظفين ومليار جنيه لدعم علاج المواطنين

أزمة جوهرة وحقيقة القبض عليها وهروبها من الغردقة.. القصة الكاملة

الشيخ حسن اغتصبها أثناء صلاة الفجر.. جريمة شرف تهز الدقهلية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اختفى خلال ثوان .. شاب يرصد طبقا فضائيا في السماء.. شاهد

تعلقت رقبتها بين القضبان.. امرأة تنقذ طفلة من الموت في موقف بطولي|فيديو

طريقة عمل اللحمة الضاني بالبطاطس

9 وفيات | شاهد... شاحنة ضخمة تسحق عددا من السيارات في السعودية

فيديو

فيديوجراف.. قوات تيجراي تضع شروطا أمام آبي أحمد لقبول وقف إطلاق النار

فاكسيرا سينوفاك .. رئيس الوزراء يعلن إطلاق اللقاح المصري "فيديوجراف"

الجملي هو أملي.. آخر ظهور لأشهر بائع سمين في المطرية قبل ضبطه | فيديو

فيديوجراف.. أنا مش داعية إسلامية.. تصريحات صادمة من المذيعة داليا نعيم

المزيد

ساحة رأي

فتحي الضَّو يكتب: رحيل فتحي هاشم.. أحد سدنة المعرفة في مصر

د. فتحى حسين يكتب: قاعدة 3 يوليو البحرية وحماية الوطن

طلعت القاضي يكتب: الاخراج المصري بين الطموح والعبث

عرفه علام يكتب: مصر بداية التاريخ وحاضره ومستقبله

خالد عامر يكتب: فرحة قومية بالقاعدة البحرية

رمضان البيه يكتب: البطل السيسي وثورة التصحيح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هويدا دويدار

عروبتى.. هويتى وموالى

المستشار أسـامة الصعيدي

فخامة الرئيس مع الحياة الكريمة وسادة البحار

علاء حيدر

طالبة «الفستان».. وتاريخ «بنطلون» المرأة

د.مجدي بدران

الألوان والاسترخاء والمناعة

د. محمد مبروك

صراع الفستان وبدلة الغوص!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2012»: جدلية المغانم المطلقة والنسبية

كريمة أبو العينين

ليس لدينا الكثير

إبراهيم شعبان

في التقدم والتخلف.. لماذا سقطت الأنظمة الدينية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ