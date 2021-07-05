فيديوهات قادت إلى السجن.. الجملي أملي وجرائم حنين ومودة ومتحرشين أمام الكاميرا

عدسة تٌبصر الشهرة.. عمياء على ظٌلمات السجون، يرصد صاحبها مقطعاً لا يكمل دقيقة.. بضعة ثواني تسجلها آنامل متطلعة للخلاص من شقاء العمل، يمضى هنا وهناك مصوراً بضعة لحظات ظناً منه أنها ستكون سبباً في ربح، وطمعاً في شهرة، ووصولا لإرتياح وسكينة زائلة.

شخصيات خلف كاميرا الموبايل تم اقتيادهم خلف أسوار السجون.. مقاطع مصورة أنطلقت على منصات التواصل الإجتماعي، دقتها أظهرت مفاتن فتيات، تمر فيها الدقائق بين الحنين والمودة الظاهرة والتجارة في البشر المستترة، كاشفة لشهوة شيطانية تمثلت في شخص لم يفرق بين طفولة بريئة أو خصوصية آنثوية.

صفحات من التواصل الإجتماعي انطلقت بين مشاركة وتعليقات.. فبين اليوم والبارحة، الصباح والمساء، الحين والآخر، تخرج مقاطع الفيديوهات تعرض متحرشا بـ فتاة، هاتكا لـ طفلة، راقصة على الأنغام، ناسية للتقاليد والأعراف، وتمر الدقائق والساعات ويتبدل الحال لـ مرتدي أو مرتدية للبدلة البيضاء داخل السجون.

- الجملي هو أملي

سيل من المقاطع المصورة أمام عربة مصنعة من الألومنيوم، تتوسطها صينية كبيرة تضم قطعا من اللحوم، ويقف خلفها شخصا ينادي "الجملي هو أملي - و بـ 5 جنيه".. محل شهير في المطرية وهي إحدى مناطق القاهرة، ظهر مالكه في أكثر من مقطع يتحدث عن بيعه لحوم وسمين، ولم تمر أيام حتى تحركت الأجهزة الأمنية تجاه مالك المحل "إبراهيم الطوخي"، وذلك على خلفية تعليقات على الفيديو تتضمن عدم النظافة وعدم ملكية شهادات صحية، وهو ما تبعه غلق وتشميع المتجر، بعدما تبين عدم وجود التراخيص اللازمة له، وعدم حمل العاملين به لشهادات صحية، وتم غلقه وتشميعه ورفع الاشغالات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وهو ما قد يودع الطوخي داخل أحد السجون.

- حنين حسام ومودة الأدهم

مقاطع فيديو مصورة أطلقتها فتاتين التيك توك الأشهر حنين حسام ومودة الأدهم كانت سببا بالزج بهن داخل السجون، حيث عاقبت محكمة جنايات القاهرة حنين حسام بالسجن 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه كما عاقبت مودة الأدهم فتاة التيك توك بالسجن ٦سنوات وتغريمها ١٠٠ ألف جنيه، وذلك على خلفية إتهامهن في قضية الإتجار في البشر.

متحرشون بين التصوير والسجون

- المتحرش بطفلة أوسيم

مقطع فيديو نشرته منصات التواصل الإجتماعي المختلفة فضح صاحبه.. حيث رصدت كاميرا مراقبة داخل مكتبة تحرش سكرتيرا بطفلة بـ مركز اوسيم في الجيزة، وعقب ضبطه تبين العديد من المفاجآت حوله منها أنه يعمل سكرتيرا بإحدى النيابات لكنه تقدم بطلب إجازة منذ 3 سنوات، مشيرة إلى أن المتهم صادر ضده 22 حكم "تبديد"، وتبين صدور ٤٠ حكما قضائيا ضد والدة الطفلة لصالح المتهم، واعترفت والدة الطفلة، بالأحكام الصادرة ضدها، مشيرة إلى أنها تعمل لدى المتهم، المتحرش بطفلتها، مقابل 20 جنيهًا في اليوم؛ لكي تتمكن من الإنفاق على ابنتها بعد وفاة زوجها، وأنها قامت بشراء أجهزة كهربائية من المتهم، وعجزت عن سداد القيمة المالية؛ مما دفعه لتقديم الشيكات والإيصالات للمحاكم، وطلب منها العمل لديه بـ20 جنيهًا في اليوم مقابل عدم الإبلاغ عنها وتسديد قيمة المديوينات، وفوجئت بأنه يتحرش بابنتها مستغلًا غيابها اثناء جمعها الايراد والايصالات من عملاء مكتب المتهم، وقالت الطفلة، أن المتهم استغل ترددها صحبة والدتها، واستغل وجودها بمفردها لبضع دقائق، وقام بهتك عرضها داخل مكتبه، مبررة عدم الإبلاغ حرصاً على والدتها، "خفت أقول لأمي".

- متحرش المطار

داخل صالات مطار القاهرة.. رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام تداول تصوير أذاعته فتاة بموقع للتواصل الاجتماعي تضررت فيه من شخص صورها على نحو نال من حُرمتها، وتلقت النيابة بلاغًا من الفتاة ضد موظف بميناء القاهرة الجوي لتصويرها خلسة أثناء إنهائها إجراءات وصولها بميناء القاهرة الجوي، وكانت طرقات السجون نهاية لهذا الفيديو فقضت محكمة جنح النزهة بمعاقبة موظف بمطار القاهرة بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه 20 ألف جنيه بتهمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها بسمة بشاي وتصويرها صورًا ذات طبيعة جنسية، وأمرت المحكمة بمصادرة الهاتف المستخدم في الواقعة.

- متحرش المترو

وفي واقعة مشابهة قادت الكاميرا متحرش جديد إلي طرقات السجون.. أصدرت محكمة جنح مستأنف النزهة، حكمها في استئناف متحرش المترو بالحبس عام وتغريمة 10 الاف جنيه، حيث كانت فتاة وثقت جريمة التحرش بها بالفيديو داخل عربة السيدات في محطة قباء بالخط الثالث في مترو الأنفاق "العتبة - عدلي منصور"، حيث فوجئت بشاب يجلس على المقعد المقابل لها بالعربة وفتح "سوستة بنطلونه"، وقت وجودها بمفردها بينما كان يجلس في نهاية العربة شابان آخران لم ينتبها لتصرفات المتحرش، وأظهر الفيديو البالغ مدته 37 ثانية الشاب بشكل تام، وأن الفتاة نجحت في تصويره وقت الجريمة وهو لم ينتبه لها وكان مشغولا في مراقبة الشابين الجالسين في نهاية العربة، وأن الفتاة صورت الفيديو بعدما اتصلت بخطيبها وأخبرته عن تصرف الشاب المشين ونبهها إلى ضرورة تصويره بالفيديو حتى توثق جريمته.

- متحرش المعادي

مقطع فيديو أخر مصور قاد صاحبها الذي ظهر متحرشا بطفلة صغيرة إلي السجون، حيث عاقبت محكمة جنايات القاهرة المتحرش بطفلة المعادي بالسجن 10سنوات، وذلك على خلفية القضية التى تعود إلى انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه المتهم محمد جودت وهو يستدرج فتاة داخل إحدى البنايات في منطقة الحرية بالمعادي، قبل أن تخرج إليه إحدى العاملات في معمل تحاليل بالعقار، بعدما رصدت الواقعة من خلال كاميرا المراقبة الخاصة بالمعمل، وتم ضبط المتهم خلال ساعات من انتشار الفيديو وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة التي باشرت التحقيقات وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس.