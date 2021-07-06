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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الشيوخ يستكمل مناقشة مشروع قانون المالية العام الموحد.. اليوم

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

يستكمل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مناقشة ما تبقى من مواد مشروع قانون الملية العام الموحد اليوم.

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يأتي ذلك بعد الموافقة على 50 مادة من مواد مشروع قانون المالية الموحد، حيث شهدت جلسة أمس الموافقة علي ضوابط صدور الموازنة العامة بقانون المالية الموحد، وأيضا طريق إعدادها من خلال البرامج والأداء، حيث تقضى المادة الثامنة حسبما وافق عليها مجلس الشيوخ، بأن "تعد وتنفذ الموازنة العامة للدولة على أساس موازنة البرامج والأداء فى ضوء أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة، وتبوب وفقا لكل من التصنيف الاقتصادى والتصنيف الوظيفى والتصنيف الإدارى، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تقسيمات كل تصنيف من هذه التصنيفات فى ضوء المعايير الدولية المطبقة فى هذا الشأن.  

ووفقا للمادة، تعد وتنفذ موازنات الهيئات الاقتصادية على أساس موازنة البرامج والأداء وفقا للنظام المحاسبى الموحد وفى ضوء أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة، وتبوب وفقا لكل من البرامج والتقسيم الوظيفى والنمطى لموازنات الهيئات الاقتصادية.

كما وافق الشيوخ على المادة 25 من مشروع قانون المالية العامة الموحد، والتي تنص على صدور الموازنة العامة للدولة بقانون حيث تنص المادة 25 على: تصدر الموازانة العامة للدولة بقانون ويجوز أن يتضمن قانون ربط الموزانة العامة للدولة تعديلا فى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق التوزان بين إجمالى الموارد والاستخدمات، كما تصدر موزانات الهيئات الاقتصادية والهئة القومية للانتاج الحربي بقانون.

 

الشيوخ المالية الموازنة العامة للدولة موازنة البرامج والاداء الموازنة العامة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق التنمية الاقتصادية الهيئات الاقتصادية عبد الوهاب عبد الرازق التنمية الاقتصادية والاجتماعية خطة التنمية الاقتصادية

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