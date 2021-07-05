إحالة العاملين بـ3 مراكز شباب في القليوبية للتحقيق بسبب التزويغ

كلف الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، محمد عبد العزيز مدير إدارة خدمة المواطنين ومحمد محمد إمام من العاملين بالإدارة بمتابعة عدد من مراكز الشباب بإدارتي شباب الخانكة وشبين القناطر.

ويأتي ذلك في إطار المتابعات الميدانية المستمرة لمراكز الشباب بالقليوبية، ففي إدارة شباب الخانكة جرى متابعة مركز شباب كفر حمزة والمنايل وأبو زعبل وسندوة وعرب العليقات البحرية، وتبين للجنة أن هذه المراكز مفتوحة وتمارس نشاطها بشكل كامل وتتخذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد.

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وفي إدارة شباب شبين القناطر، جرت متابعة مركز شباب المريج ومركز شباب عرب جهينة، وتبين أن هذه المراكز مفتوحة وتمارس نشاطها بشكل كامل وتتخذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا.



أما مركز شباب كفر طحا، ومركز شباب كفر الشوبك، تبين أنها مغلقة في أوقات العمل الرسمية، ومركز شباب عرب الصوالحة مفتوح دون عاملين.



كما تابعت اللجنة أعمال الترميم بمركز شباب كفر الشوبك ضمن مبادرة حياة كريمة، بينما أمر الصبروط بإحالة العاملين المتغيبين للشؤون القانونية للتحقيق، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.



من ناحية أخري أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية على أهمية الاستفادة من منظومة التحول الرقمي، كونها تعد أحد أهم محاور تطوير الخدمات الحكومية، وتأتى ضمن مساعي الدولة للإصلاح الإداري وتحسين أداء الهيئات الحكومية ورفع جودة الخدمات التي تقدمها للجمهور، لافتا إلى أن التحول الرقمي يساعد في توفير التكلفة والوقت والجهد، ويساعد فى تحقيق الحوكمة وترشيد النفقات وتقديم كافة الخدمات بطريقة مميزة وبسهولة ويسر للمواطن.



جاء ذلك خلال اجتماع عقده المحافظ مع الدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ واللواء هشام خشبة السكرتير العام للمحافظة والمهندس علي عقيل السكرتير العام المساعد وجميع إدارات ديوان عام المحافظة.



وناقش الاجتماع تطبيق منظومة متكاملة لميكنة الديوان العام وربطه بالوحدات المحلية بشكل مميكن بدون أوراق من أجل اختصار الوقت والجهد وأداء الخدمات الجماهيرية للمواطنين بجودة عالية بهدف تحقيق الشفافية والنزاهة فى الجهاز الحكومى وتحسين إدارة موارد الدولة حيث سيتمكن المواطن من الحصول على الخدمات من البوابة إلكترونيًا بالكامل، بداية من التقديم والدفع الإلكتروني وصولًا لتوصيل الخدمة للمنزل أو استلامها من مراكز خدمات المحليات وكذلك التعاون مع وزارة التخطيط في بناء منظومة متكاملة لقياس أداء جودة الخدمات والقائمين عليها.



وأكد محافظ القليوبية، على ضرورة تطبيق منظومة التحول الرقمي والمكينة بديوان عام محافظة القليوبية وربطها بكافة المراكز والمدن والأحياء ومديريات الخدمات التابعة لمحافظة القليوبية، وذلك في إطار توجهات القيادة السياسية لذلك تواكبا مع التطور والتحديث الضروري المطلوب لتلك المرحلة من تاريخ مصر الجديدة.



من ناحية اخرى أعلن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية عن بدء التطبيق الفعلي لمنظومة الاشتراطات البنائية الجديدة بجميع المراكز التكنولوجية على مستوى مراكز ومدن وأحياء المحافظة وفقًا لقرار مجلس الوزراء وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لضبط العمران وحوكمة منظومة تراخيص البناء ووقف فوضى التراخيص لافتًا إلى إنه قد سبق بدء التطبيق التجريبي للمنظومة بمدينة قها فقط ضمن 27 مركز على مستوى الجمهورية وتم تحديد 1 يوليو للبدء الفعلي للمنظومة بجميع المراكز ونظرًا للإجازات فتم تطبيق المنظومة بدءًا من اليوم الأحد 4 يوليو وذلك في اطار حرص الدولة علي ضبط البناء والقضاء على البناء العشوائي.



ووجه محافظ القليوبية قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء بمتابعة سير عمل المنظومة بالمراكز التكنولوجية وتقديم التسهيلات للمواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم وشرح الأهمية والفائدة التي ستعود على المواطن من منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة مؤكدا أن الاشتراطات الجديدة في مصلحة المواطن في المقام الأول وضبط منظومة العمران بما يحقق المصلحة العامة منوهًا أن الدولة تسعى للتسهيل والتيسير على المواطنين وهو ما تم مراعاته في إجراءات