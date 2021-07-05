جامعة حلوان: مشاريع التخرج تساهم في إنتاج قيمة مضافة للاقتصاد المصري

بدأت جامعة حلوان، مناقشة مشروعات تخرج السنة النهائية لمرحلة البكالوريوس بالكليات خاصة الفنية، وتعد مشاريع التخرج، هى التدريب العملى للطلاب على ما تم دراسته خلال فترة الجامعة.

أكد الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، حرص الجامعة الدائم في دعم الطلاب المبدعين والمبتكرين وتوفير كل السبل والتسهيلات لهم.



وأوضح أن مشاريع التخرج تساهم فى اكتساب المهارات البحثية بما يعزز فرص الطلاب للتواصل مع سوق العمل، مضيفا أن هذه المشاريع تناقش أفكارا مختلفة ومتعددة حيث تجمع بين التعليم والبحث العلمي بما يسهم فى استثمار المعرفة لإنتاج قيمة مضافة للاقتصاد المصرى.

وقال ماجد نجم، إن جامعة حلوان تتميز بكلياتها الفنية المتخصصة والمتنوعة وابداعات طلابها لاتنتهي في مختلف المجالات لما يقدمونه من أعمال تعبر عن الواقع الفنى للمجتمع بطريقة راقية، بالإضافة إلى مساهماتهم الابداعية في العديد من المشروعات بالدولة.