ابنة رجاء الجداوى تكشف آخر وصاياها.. وتؤكد: زارت كل أصدقائها قبل إصابتها بيومين

تحدثت أميرة مختار ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، في الذكرى الأولى لرحيل والدتها، موضحة أن الفنانة الراحلة زارت كل أصدقائها بيومين، قبل إصابتها بفيروس كورونا.

كما تطرقت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 90 دقيقة الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على قناة المحور، عن آخر وصايا والدتها الفنانة الراحلة رجاء الجداوى لها، موضحة :" قالت لي خلى بالك من نفسك وحبى نفسك .. وبدعى ربنا يديم على والدتى حب الناس".



وأشارت إلى أن العام الذي رحلت خلاله والدتها كان صعب للغاية، عليها وعلى باقى أفراد الأسرة، وعلى كل محبيها، مستطردة:"والدتي قبل تعرضها للإصابة بفيروس الكورونا بحوالي 48 ساعة قامت بزيارة عدد كبير من صديقاتها".



وقدمت أميرة مختار الشكر لكافة وسائل الإعلام والصحافة التي تواصلت معها بشأن إحياء الذكرى الأولى لوفاة والدتها رجاء الجداوي ، قائلة: " لو حاسة بكل ده، أكيد هتكون سعيدة وفرحانة عشان هي تعبت في مشوارها الفني الطويل ده".

وأتمت ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي: "والدتي موجودة معايا بحُب الناس ليها".