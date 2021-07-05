أول رد من نقابة المهن التمثيلية على تحرش فنان بالفتيات.. فيديو

قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، أن النقابة على استعداد بلاتخاذ الإجراءات القانونية ضد الفنان المتحرش وفصله من النقابة.

وأضاف زكي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن” عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن قرار الفصل سيأتي بناء على شكوى من المواطنين أو من ضحايا التحرش على يد الفنان.

وتابع نقيب المهن التمثيلية، أن هناك كيانات وهمية ظهرت منذ فترة تحت مسمى التدريب أو اكتشاف المواهب الفنية، ولكن يجب على المواطنين بالتقدم بشكوى للنقابة لإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذه الورش الفنية.

وأشار زكي إلى أن أن من يرغب في العمل بالفن التقدم إلى نقابة المهن التمثيلية لتوجيهه إلى الطرق الصحيحة فالنقابة لا تعترف بكافة الورش الفنية

جنازة سحر كامل

وكشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية لصدى البلد عن سر تغيبه عن جنازة الفنانة سحر كامل .

وقال أشرف زكي إن الفنانة سحر كامل ليست من أعضاء نقابة المهن التمثيلية ولكنه وجد كل شئ على مايرام من تصاريح الدفن والجنازة ولو كانت حدثت مشكلة كنت سأتدخل".

وغيب الموت الفنانة سحر كامل، التي اشتهرت بالأدوار الثانوية والمساعدة وصاحبة الايفيه الشهير :"وانا مالي يا لمبي"..

بداية الفنانة سحر كامل كانت عام 1979 بدور آمال في فيلم الباحثة، وقدمت ما يقرب من 70 عملا متنوعا، ومن أشهر افيهاتها “وأنا مالي يا لمبي” من فيلم "الناظر".