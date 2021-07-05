هيفاء أبوغزالة: رعاية الجامعة العربية لمهرجان السينما بالمغرب تعكس أهميتها في المجتمع

تنظم جمعية «خليجيون في حب مصر» المهرجان الدولي للسينما والتلفزة (طنجة2021) خلال الفترة من 4 إلى 11 نوفمبر المقبل بالمملكة المغربية، وذلك تحت رعاية جامعة الدول العربية والاتحاد العام للفنانين العرب والمركز السينمائي المغربي، وبالتعاون والتنظيم المشترك مع إدارة منظمات المجتمع المدني بقطاع الشؤون الاجتماعية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية وجمعية معاً المغربية.

ويهدف المهرجان إلى تطوير السينما والنهوض بها وتنفيذ المهمات الثقافية والفنية عبر السينما، والإسهام في نشر الثقافة السينمائية من خلال بناء جسور بين مختلف الثقافات والتيارات من خلال السينما واستخراج أوجه التلاؤم والتشابه التي تربط بين هذه التيارات والتي تمثل السينما أصولاً أساسية للتقارب والتفاهم بين الثقافات، وذلك بغية تطوير صناعة السينما العربية ودعم اتجاهاتها وتطلعاتها الأساسية للمساهمة في التنمية الثقافية والفنية الاقتصادية وتنفيذ أهداف التنمية عبر تدعيم الاتجاهات الجادة في السينما العربية.

وأكدت السفيرة د. هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، على أن رعاية الجامعة العربية ومشاركتها في تنظيم المهرجان تعكس أهمية السينما في المجتمع كأحد أذرع القوى الناعمة، لما لها من دور في طرح معاناة وهموم وقضايا الإنسان، بل حملت على عاتقها مهام التربية والتثقيف والتوعية.

يذكر أن مهمة تنظيم المهرجان قد أُسندت إلى " أرقى لمسة " لتنظيم المؤتمرات، والتي أكد رئيسها التنفيذي الأستاذ أيمن بن أحمد، على أن الشركة بفروعها بالسعودية والإمارات ومصر تبذل كافة الجهود للخروج بالمهرجان بأكمل صورة ممكنة، مشيراً إلى أن الشركة لها باع كبير في تنظيم المؤتمرات والمهرجانات الدولية.

سبب اختيار طنجة:

وكان رئيس الجامعية قد كشف عن سبب اختيار "طنجة" المغربية لإستقبال المهرجان، حيث ذكر العميري أن هذه المدينة تعد من أكبر المراكز في المغرب وصاحبة موقع استراتيجي وتاريخي هام ولا تزال نقطة اتصال بين العديد من الحضارات وبها أكبر المؤسسات الحكومية وتعتبر مركزا استراتيجيا لقارة أفريقيا بأكملها لا سيما مع تميزها بأكبر المراكز التعليمية وقاعات الفنون والمسارح والموسيقى.

المهرجان سيركز على أن يكون ادائه مختلفا وفعالا حيث " يهدف إلى تعزيز التواصل مع الشركات المنتجة حيث يجمع في وقت واحد العملاء المحتملين والمنافسين المتخصصين، وسيساعد على خلق منصة تبادل حيث العرض والطلب جنبا إلى جنب واتصال مباشر مع المهتمين بالقطاع السمعي البصري، ما يمنحهم الفرصة للرفع من منتجاتهم والعثور على شركاء جدد .