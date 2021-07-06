الإحصاء المركزي: عدد سكان مصر 102 مليون نسمة .. ونواب: الدولة قدمت حوافز عديدة لمجابهة الزيادة.. ومطالب بالتوعية الإعلامية لانخفاض معدل المواليد

مطلب برلماني لتدريس مادة لتصحيح مفاهيم الصحة الانجابية بالمرحلة الثانوية

برلمانية: على وزارة الصحة التركيز في تنظيم الأسرة

بعد وصول عدد السكان لـ 102 مليون نسمة .. برلماني يطالب بالتركيز علي محو الأمية

يبلــــغ عدد سكــان جمهوريـة مصـــر العربيـة بالداخــل (102 مليـــون نسمة) ظهر اليــوم الاثنين الموافق 5/7/2021.

وكان عدد السكان قد بلغ (101 مليون نسمة ) يوم السبت الموافق 3/10/2020 وفقاً لما أعلنته الساعة السكانية بـ الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المرتبطة بقاعدة بيانات المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان.

وفي هذا الصدد، أثني نواب البرلمان علي جهود القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي في مجابهة الزيادة السكنية بعد ارتفاعها السنوات الماضية مقارنة بالوقت الراهن، مطالبين بعدة مطالب تسهم في حل هذه المشكلة أبرزها تفعيل دور الأعلام في تثقيف المواطنين.

بداية قالت النائبة ميرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن القيادة السياسية تعمل علي قدم وساق من أجل مجابهة مشكلة الزيادة السكانية حيث يظهر ذلك من خلال إنخفاض معدلات المواليد في الفترة من يناير لـ يونيو 2021 وذلك وفقا لأخر إحصائية أصدرها الجهاز المركزي للإحصاء.

طالبت " الكسان" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، بأهمية تركيز الجهات المختصة بوزارة الصحة علي تنظيم الأسرة وذلك من خلال توفير كافة وسائل منع الحمل وذلك بشكل مجاني مما يعتبر أهم سبل التحفيز بالنسبة للأسر البسيطة بالقري والنجوع.

و أشارت عضو لجنة الخطة، إلي أن المجلس القومي للمرأة بالفعل لا زال يجري العديد من الحملات التوعوية من خلال طرق الأبواب بكافة المدن والمحافظات، لافتة إلي ضرورة التناول الاعلامي المرئي لهذه القضية بإعتبار التيلفزيون الوسيلة الثقافية والمؤثرة لكافة طبقات المجتمع المصري بإختلاف مستوي التفكير والتعليم.

و أكدت البرلمانية، أن الدولة قدمت العديد من الحوافز للمواطنين كان أبرزها الدعم في إضافة المواليد بالنسبة للبطاقات التموينية ، معقبة " كل ما كان عدد الأسرة قليل كل ما كان مستوي الخدمات المقدمة لهم فائق الجودة".

ومن جانبه قال النائب أحمد العرجاوي عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن هناك استقرارا بالنسبة لتوفير مخزون كاف من وسائل منع الحمل بمراكز تنظيم الأسرة ولكن لابد من رفع معدل استخدامها بين السيدات وذلك بإعتباره أبرز المؤثرات التي تحد من الزيادة السكانية.

طالب " العرجاوي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد" بتدريس مادة الصحة الإنجابية بسنوات المرحلة الثانوية وذلك في إطار تعميق فكرة مجابهة الزيادة السكانية بدء من مرحلة الشباب مما يكن من شأنه تعزيز المستوي الفكري والتثقيفي لديهم بإعتبارهم جيل المستقبل.

وناشد عضو لجنة الصحة بالبرلمان، بأهمية تضافر الجهود من الوزرات المختصة كالتضامن والصحة في نشر التوعية بمختلف المحافظات خاصة أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بمواجهة هذا التحدي الصعب وذلك من أجل تحقيق التنمية الإقتصادية ورفع كفاءة مستوي المعيشة للمواطنين.

وتابع النائب، كما نعلم أن الزيادة السكانية تلتهم ثمار التنمية، ونسعي كل السعي للحفاظ علي ما تم إنجازه بل الوصول لأعلي معدلات النمو الإقتصادي.

فيما قال النائب محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن الدولة تبذل قصاري جهدها في مواجهة تحديات الزيادة السكانية من أجل الحفاظ علي الإنجازات التنموية الإقتصادية التي تم تحقيقها حتي وقتنا هذا.

طالب " بدراوي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، بالتركيز علي رفع مستوي التعليم والاعتمام بمحو الأمية بإعتبارهما من أهم العوامل التي تساعد علي مجابهة الزيادة السكانية، معقبا " التعليم والثقافة تلعب دور كبير في تغيير مفهوم الانجاب لدي المواطنين" لذا لابد من وضع هذه المؤثرات في الاعتبار.

و أشار عضو لجنة الخطة، إلي أن الدولة تستهدف خفض معدل المواليد إلي مليون لكل سنة، لافتا إلي أنه تم تحقيق انخفاض ملحوظ في الفترة من يناير لـ يونيو 2021، مناشدا بتفعيل دور الرائدات الريفية والتركيز أيضا علي قري الصعيد في توعية السيدات بمخاطر وسلبيات الزيادة السكانية.

يبلــــغ عدد سكــان جمهوريـة مصـــر العربيـة بالداخــل (102 مليـــون نسمة) ظهر اليــوم الاثنين الموافق 5/7/2021.

وكان عدد السكان قد بلغ (101 مليون نسمة ) يوم السبت الموافق 3/10/2020 وفقاً لما أعلنته الساعة السكانية بـ الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المرتبطة بقاعدة بيانات المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان.

ومع بلــوغ عدد السكــــان (102 مليــــون نسمة ) اليوم , يكون قد تحققت زيادة سكانية قدرها مليــــون نسمة خـــــلال 275 يومــــاً أي 9 شهـــور و 5 أيــــام حيث بلغ متوسط الزيـــادة السكانيــة اليوميــة (الفرق بين أعداد المواليـــد والوفيات) 3636 نسمة خــــلال فـترة بلــوغ عدد السكـــان 102 مليـــــون (من 3 أكتوبر 2020 إلى 5 يوليو 2021 ) أي (152) فرد كل ساعة أي ( 2.5 ) فرد كل دقيقة بما يعني أن الوقت المستغرق لزيـــادة فرد إلى عدد السكان هو 24 ثانية.

متوسط الزيادة السكانية خلال فـترة بلــوغ عدد السكـــان 102 مليـــــون

(من 3 أكتوبر 2020 إلى 5 يوليو 2021 )

مدة بلوغ 102 مليون بالأيام 275

الزيادة السكانية اليومية 3636

الزيادة السكانية كل ساعة 152

الزيادة السكانية كل دقيقة 2.5

الثواني المستغرقة لزيادة فرد 24

ويلاحظ تزايد الفترة الزمنية التي تتحقق فيها زيادة سكانية بمليون نسمة خلال الفترة (2018-2020) وهو ما يعني استمرار الإنخفاض في أعداد الزيادة، وهذا مؤشر جيد ويظهر أن هناك مجهودات ملموسة من الدولة في مجابهة المشكلة السكانية ... ولكن الأمر يتطلب المزيد من المجهود لتخفيض أعداد الزيادة السكانية لنصل إلى تحقيق المليون خلال مدة أكبر من 12 شهرا.

وتحتل مصر المرتبة الاولي بين الدول العربية من حيث عدد السكان، والمرتبة الثالثة بين الدول الأفريقية بعد نيجيريا وإثيوبيا، ثم الترتيب الرابع عشر بين دول العالم وهو نفس الترتيب السابق.

وبمقارنةً بيانات المواليد والوفيات والزيادة الطبيعية خلال أعوام ( 2019-2020-2021 ) يتبين الآتي:

أولاً: التغير في أعداد المواليد بين (2019- 2020)

نسبة التغير (%) مقدار التغير 2020 2019 الشهر

-6.6 -13525 191427 204952 يناير

8.1 12541 168294 155753 فبراير

-2 -3627 180308 183935 مارس

-2.3 -3882 167412 171294 ابريل

-8.7 -16352 170688 187040 مايو

8.0 15384 207793 192409 يونيو

-9.2 -20225 199766 219991 يوليو

0.01 21 198637 198616 أغسطس

-7.2 -15206 196343 211549 سبتمبر

-8.3 -17112 189346 206458 أكتوبر

-1.2 -2240 184479 186719 نوفمبر

-4.3 -8071 178045 186116 ديسمبر

-3.1 -72294 2232538 2304832 الجملة

يلاحظ الآتي

1. انخفاض عدد المواليد خلال الشهور ( يناير , مارس , إبريل, مايو , يوليو , سبتمبر , نوفمبر , ديسمبر) عام 2020 مقارنة بعام 2019 .

2. ارتفاع عدد المواليد خلال الشهور (فبراير, يونيو , أغسطس, أكتوبر ) عام 2020 مقارنة بعام 2019.

3. وبصفة عامة انخفاض إجمالي المواليد بحوالي (72294) مولود عام 2020 مقارنة بعام 2019 وبنسبة تغير 3.1 %.

التغير في أعداد المواليد خلال الشهور (يناير - يونيو) بين (2020- 2021)

نسبة التغير (%) مقدار التغير 2021 2020 الشهر

-10.6 -20312 171115 191427 يناير

-15.2 -25608 142686 168294 فبراير

-6.5 -11683 168625 180308 مارس

-7.9 -13170 154242 167412 أبريل

3.9 6683 177371 170688 مايو

-15.6 -32397 175396 207793 يونيو

-8.9 -96487 989435 1085922 الجملة

كما يلاحظ انخفاض أعداد المواليد خلال الـ 6 شهور الأولى من عام 2021 مقارنة مع نفس الفترة من عام2020 بحوالي (96487) مولود أي بنسبة تغير (8.9%) ويعتبر تغير كبير في نسبة الانخفاض مما يوضح ثمار اهتمام القيادة السياسية بالمشكلة السكانية.

التغير في أعداد الوفيات بين (2019- 2020)

نسبة التغير (%) مقدار التغير 2020 2019 الشهر

-7.1 -4357 56964 61321 يناير

0.8 412 49835 49423 فبراير

2.9 1374 49131 47757 مارس

-2.8 -1225 42078 43303 ابريل

26.5 11896 56747 44851 مايو

73.9 33610 79078 45468 يونيو

28.8 13659 61079 47420 يوليو

23.9 10908 56515 45607 أغسطس

15.8 6716 49351 42635 سبتمبر

7.1 3059 45897 42838 أكتوبر

14.5 6418 50681 44263 نوفمبر

23.6 13150 68844 55694 ديسمبر

16.8 95620 666200 570580 الجملة

يلاحظ الآتي:

1. إنخفاض عدد الوفيات خلال الشهور ( يناير , ابريل) عام 2020 مقارنة بعام 2019 .

2. إرتفع عدد الوفيات خلال الشهور (فبراير, مارس , مايو , يونيو , يوليو , أغسطس, سبتمبر , أكتوبر , نوفمبر , ديسمبر)عام 2020 مقارنة بعام 2019 .

3. ارتفاع عدد الوفيات بصفة عامة خلال عام 2020 بنسبة 16.8 % مقارنة بعدد الوفيات خلال عام 2019 .

التغير في أعداد الوفيات خلال الشهور (يناير -يونيو ) بين (2020- 2021)

نسبة التغير (%) مقدار التغير 2021 2020 الشهور

24.9 14,171 71135 56,964 يناير

9.3 4,624 54459 49,835 فبراير

25 12,293 61,424 49,131 مارس

61.8 25,994 68072 42078 أبريل

31.4 17,816 74563 56747 مايو

-31.7 -25,080 53998 79078 يونيو

14.9 49818 383651 333833 الجملة

كما يلاحظ ارتفاع اعداد الوفيات في الـ 6 شهور الأولى من عام 2021 مقارنة مع نفس الفترة من عام2020 بحوالي (49818) متوفى أي بنسبة تغير (14.9%) ويعتبر تغير كبير في نسبة الارتفاع .

أكبر وأقل المحافظات من حيث معدل المواليد خلال عام 2020

 سجلت محافظات ( قنا ,المنيا ,أسيوط ,سوهاج, بني سويف) أعلى معدلات مواليد خلال عام 2020 حيث بلغ معدل المواليد بها (29.9, 29.4 ، 28.6 ، 27.2 ،25.7 ) لكل ألف من السكان .

 سجلت محافظات ( دمياط ، القليوبية ، السويس ، الدقهلية ، الغربية) أقل معدلات مواليد خلال عام 2020 حيث بلغ معدل المواليد بها (18.2، 18.7 ،18.9 ، 18.9 ، 19.2) لكل ألف من السكان.