إحالة 10 أطباء فى القليوبية للتحقيق بسبب الخروج بدون اذن

وجه اللواء هشام رفعت رئيس مركز ومدينة كفر شكر فى القليوبية بالعمل على متابعة جميع الخدمات الصحية ومدى الالتزام بالقوانين وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا وكذالك الالتزام بالقوانين وتسهيل قضاء وإنجاز طلبات ومصالح المواطنين لراحتهم.

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وقال رئيس المدينة انه تم المرور على الوحدة الصحية بقرية المنشأة الكبري والوحدة الصحية بقرية المنشأة الصغري وتبين من خلال إدارة المتابعة، خروج 4 أطباء و 2 من الموظفين من العمل بالوحدة الصحية بالمنشأة الكبري دون إذن رسمي أو أي سند قانوني وتم الشطب عليهم في خانة الانصراف أثناء المتابعة.



كما تبين خروج 5 أطباء وعدد واحد ممرض من العمل بالوحدة الصحية بالمنشاة الصغري دون خط سير أو أي سند قانوني وتم الشطب عليهم في خانة الانصراف أثناء المتابعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات بإشراف و مصيلحى جمال هدايا ومحمد غنيم نائبى رئيس المركز والمدينة.



وقال رئيس المركز والمدينة إن هدفنا من المرور اليومى لزملائى فى إدارة المتابعة هو تفقد الأوضاع ونظام سير العمل والالتزام بالتعليمات والقوانين على الطبيعة داخل مكان تلقى الخدمة ومتابعة مدى الالتزام بحسن استقبال جميع أهالينا المواطنين وانهاء مصالحهم بيسر وسهولة فى حدود القانون والحفاظ على حق كل مواطن فى تقديم وانهاء الخدمات فى راحة تامة دون تأخير أو تدخل الوساطة.



من ناحية اخري كلف الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة فى القليوبية، محمد عبد العزيز مدير ادارة خدمة المواطنين ومحمد محمد إمام، من العاملين بالإدارة بمتابعة عدد من مراكز الشباب بإدارتي شباب الخانكة وشبين القناطر، في إطار المتابعات الميدانية المستمرة لمراكز الشباب بالقليوبية.

وجرى في إدارة شباب الخانكة، متابعة مركز شباب كفر حمزة والمنايل وأبو زعبل وسندوة وعرب العليقات البحرية، وتبين للجنة أن هذه المراكز مفتوحة وتمارس نشاطها بشكل كامل وتتخذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد.



وفي إدارة شباب شبين القناطر، جرت متابعة مركز شباب المريج ومركز شباب عرب جهينة، وتبين أن هذه المراكز مفتوحة وتمارس نشاطها بشكل كامل وتتخذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا.



أما مركز شباب كفر طحا، ومركز شباب كفر الشوبك، تبين أنها مغلقة في أوقات العمل الرسمية، ومركز شباب عرب الصوالحة مفتوح دون عاملين.



كما تابعت اللجنة أعمال الترميم بمركز شباب كفر الشوبك ضمن مبادرة حياة كريمة، بينما أمر الصبروط بإحالة العاملين المتغيبين للشؤون القانونية للتحقيق، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.



من ناحية اخري أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية على أهمية الاستفادة من منظومة التحول الرقمي، كونها تعد أحد أهم محاور تطوير الخدمات الحكومية، وتأتى ضمن مساعي الدولة للإصلاح الإداري وتحسين أداء الهيئات الحكومية ورفع جودة الخدمات التي تقدمها للجمهور، لافتا إلى أن التحول الرقمي يساعد في توفير التكلفة والوقت والجهد، ويساعد فى تحقيق الحوكمة وترشيد النفقات وتقديم كافة الخدمات بطريقة مميزة وبسهولة ويسر للمواطن.



جاء ذلك خلال اجتماع عقده محافظ القليوبية مع الدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ واللواء هشام خشبة السكرتير العام للمحافظة والمهندس علي عقيل السكرتير العام المساعد وجميع إدارات ديوان عام المحافظة.



وناقش الاجتماع تطبيق منظومة متكاملة لميكنة الديوان عام القليوبية وربطه بالوحدات المحلية بشكل مميكن بدون أوراق من أجل اختصار الوقت والجهد وأداء الخدمات الجماهيرية للمواطنين بجودة عالية بهدف تحقيق الشفافية والنزاهة فى الجهاز الحكومى وتحسين إدارة موارد الدولة حيث سيتمكن المواطن من الحصول على الخدمات من البوابة إلكترونيًا بالكامل، بداية من التقديم والدفع الإلكتروني وصولًا لتوصيل الخدمة للمنزل أو استلامها من مراكز خدمات المحليات وكذلك التعاون مع وزارة التخطيط في بناء منظومة متكاملة لقياس أداء جودة الخدمات والقائمين عليها.



وأكد محافظ القليوبية، على ضرورة تطبيق منظومة التحول الرقمي والمكينة بديوان عام محافظة القليوبية وربطها بجميع المراكز والمدن والأحياء ومديريات الخدمات التابعة لمحافظة القليوبية، وذلك في إطار توجهات القيادة السياسية لذلك تواكبا مع التطور والتحديث الضروري المطلوب لتلك المرحلة من تاريخ مصر الجديدة.