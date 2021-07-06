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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الحكومة تتوقع زيادة حصيلة الضرائب العقارية لـ 5.6 مليار جنيه بالموازنة الجديدة

وزارة المالية
وزارة المالية

توقعت وزارة المالية أن تحقق الموازنة العامة خلال العام المالي الجاري؛ حصيلة ضريبية  بقيمة 5.6مليار جنيه من الضرائب العقارية بزيادة تبلغ 0.08% من الناتج المحلي الإجمالي .

وكشف تقرير صادر عن الوزارة عن ان تلك الحصيلة المستهدفة تأتي بسبب العمل علي تطوير منظومة الضرائب العقارية وتحديث الخرائط الجغرافية للمناطق السكنية باعتبار انها سيتم استخدامها في الخصر للمباني لبناء قاعدة بيانات الثروة العقارية و التوسع في العمل بنظام التحصيل الالكتروني للضريبة العقارية والذي بدأ تفعيله في إبريل 2017.

المالية تتوقع 18.3% ارتفاعا فى الحصيلة الضريبية خلال العام المالي الجاري

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وتوقع التقرير ارتفاع الحصيلة الجمركية بنسبة 12.3% مقارنة بالنتائج المتوقعة خلال العام المالي الماضي لتسجل بنهاية العام المالي الجاري نحو 42.4 مليار جنيه ، اذ تتوقع الحكومة استمرار مصلحة الجمارك المصرية خلال العام الحالي التطوير في عملها المؤسسي الشامل والذي بدأ اعتبارا من العام المالي 2017/2018.

وذكر التقرير انه من بين تلك الإصلاحات، تفعيل قانون الجمارك الجديد والذي يهدف لمعالجة سلبيات التشريعات السابقة وتوحيد المفاهيم الجمركية في قانون مبسط و الإجراءات الجمركية المبسطة واستحداث نظم جمركية جديدة و تطوير اساليب العمل بالمصلحة عبر التكتولوجيا الحديثة.

كما تتوافق تلك الاشتراطات مع المماراسات العالمية وتحقيق التزامات مصر الدولية واعتماد مستحدثات التجارة الدولية وتحسين بيئة الاستمار في مصر وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد.

وزارة المالية الضريبة العقارية الحصيلة الضريبية الحصيلة الجمركية مال واعمال اخبار مصر

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