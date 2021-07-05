داعية عن توفير المياه للمحتاجين: أجره عظيم عند الله

قدم الشيخ حافظ عبد الحليم حافظ أحد الدعاة الشباب، تفاصيل فضل وأجر المساعدة في توفير المياه للمحتاجين، مردفا "من ينجح في ذلك له أجر وفضل عظيم".

وأوضح ، في حوار مع الإعلامية نشوى مصطفى، مقدمة برنامج بنت البلد، المذاع عبر شاشة صدى البلد 2: "المولى عز وجل قال في كتابه الكريم، "وجعلنا من الماء كل شيء حي"، مضيفا أن الإنسان الذي سقى كلبا شكره الله عز وجل، لافتا إلى أن مؤسسة نبض الحياة لها دور كبير في مساعدة المحتاجين وإيصال المياه لمعدوميها.

وأكد أن من يعمل في مجال إيصال الماء بنية خالصة لله عز وجل له أجر وثواب من المولى عز وجل، مشيرا إلى أن سقى الماء فرحة وسرور للناس.

فيما عرض البرنامج تقريرا مصورا من صحراء مطروح، لعائلات يعيشون في منطقة صحراوية يعانون من عدم وجود الماء.



وقالت الإعلامية نشوى مصطفى، إن حفر البئر أمر ثوابه عظيم ويظل إلى يوم القيامة وليس لـ عام أو لـ عامين حتى لو تعرض هذا البئر للهدم أو الردم.

فيما علقت الإعلامية نشوى مصطفى، :"ربنا يجبر بخاطر اللي يجبر بخاطر المحتاج، والمولى يرشدنا للطريق الذي ننفع به الناس".

وعرضت الإعلامية نشوى مصطفى، في البرنامج تقريرا مصورا من الصحراء، لعائلات يعيشون في منطقة صحرواية يعانون من عدم وجود الماء.

تقدم الفنانة نشوى مصطفى الموسم الثاني من برنامج "بنت البلد" على شاشة قناة صدى البلد 2، وتنطلق أولى حلقات البرنامج، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الخامسة مساء.

وكانت الفنانة نشوى مصطفى بدأت تحضيرات الموسم الثاني لبرنامجها "بنت البلد"، واستعدت لعرض أولى حلقاته، وهو من إنتاج شركة "ميديا فاكتوري".



ويُعرض الموسم الثاني عبر شاشة قناة "صدى البلد 2"، بدءًا من اليوم الثلاثاء حتى الخميس من كل أسبوع، في تمام الساعة الخامسة مساءً.

وسبق أن نشرت نشوى مصطفى، مقطع فيديو، من كواليس تحضيراتها للبرنامج، وسط الديكور الجديد، عبر حسابها على "انستجرام"، وعلقت عليه: "يا رب توفيقك يا رب.. ما شاء الله تبارك الله.. قريبًا".



وحصدت نشوى مصطفى نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، بتقديمها الموسم الأول من برنامج "بنت البلد" المذاع عبر شاشة قناة "المحور"، الذي دارت محاوره في القالب الاجتماعي وموضوعات تمس كل بيت مصري.

Media factory

يذكر أن شركة "ميديا فاكتوري- Media factory"، أسسها المنتج خالد الغنيمي، وكانت في البداية تحمل اسم "الغنيمي للإنتاج الإعلامي"، وخلال سنوات أنتجت عددا كبيرا من البرامج لمختلف القنوات المصرية، ومنها برنامج "هالة مصرية" تقديم الفنانة هالة فاخر، وبرنامج "فى إيد أمينة" تقديم الإعلامية أمينة شلباية، وبرنامج "مسا الورد" تقديم الفنانة مادلين طبر، وبرنامج "بنت البلد" تقديم الفنانة نشوى مصطفى، وغيرها من البرامج التي يقدمها عدد من الإعلاميين الشباب.

مسلسل “اللي نحبهم”

يذكر أن الفنانة نشوى مصطفى شاركت في موسم دراما رمضان 2021 من خلال المسلسل الخليجي "اللي نحبهم" والذي عرض على قناة الإمارات.



مسلسل " اللي نحبهم" بطولة نشوى مصطفي و فاطمة الحوسني، جمعة علي، مروان عبد الله، ميثاء محمد، علياء محمد.

نشوى مصطفى التي شاركت الفنان جابر نغموش في عدة أعمال سابقة منها طماشة، ومكان في القلب، والبشارة.

تعافي نشوى مصطفى من فيروس كورونا

وكانت الفنانة نشوى مصطفى تعافت الفترة الماضية من فيروس كورونا بعد إصابتها به وظلت تمكث بمستشفى العجوزة فترة لتلقي العلاج.

وقالت نشوى مصطفى في وقت سابق بعد تعافيها من فيروس كورونا: "بشكر ربنا إني مصرية وأتلقى الرعاية الصحية الكاملة".