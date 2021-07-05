الولايات المتحدة تصدر بياناً بشأن عيد استقلال الجزائر عن فرنسا

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الإثنين، بيانا بمناسبة الذكرى 59 لاستقلال الجزائر عن احتلال فرنسا.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان:"بالنيابة عن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، أتقدم بالتهنئة إلى حكومة الجزائر بمناسبة عيد استقلالها".

وأضاف بلينكن في البيان:"يحتفل شعب الولايات المتحدة والجزائر بعيد الاستقلال بفارق يوم واحد فقط، وهو رمز للعلاقة الوثيقة بين بلدينا".

وتابع بلينكن:"تشترك حكومتنا أيضًا في مصلحة قوية في تعزيز الأمن الإقليمي، وسنسعى إلى توسيع وتعميق علاقتنا الثنائية في ظل إدارة (الرئيس الأمريكي جو) بايدن".

واختتم بلينكن البيان قائلا:"أتقدم بأطيب تمنياتي للجزائر بعيد استقلالها".

في السياق، قدّمت السفارة المصرية لدى الجزائر، اليوم الإثنين، تهانيها الخالصة للشعب الجزائري، بمناسبة الذكرى 59 لعيـدي الإستقلال والشباب، الموافق الخامس من يوليو من كل عام.

وجاء في بيان السفارة المصرية:"تتقدم سفارة جمهورية مصر العربية في الجزائر بخالص التهنئة إلى الشعب الجزائري الشقيق بمناسبة عيد الاستقلال الموافق الخامس من يوليو، متمنين للجزائر الشقيقة دوام التقدم والازدهار، وكل عام وأنتم بخير".