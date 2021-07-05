27 دولة تشارك في بطولة العالم للخماسي الحديث بالإسكندرية

تشارك 27 دولة في بطولة العالم للخماسي الحديث للناشئين والناشئات المقرر إقامتها بملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية في الفترة من 10 حتى 18 يوليو الجاري.



وأكدت دول بيلاروسيا والبرازيل وكندا والتشيك والإكوادور وفرنسا وجورجيا وألمانيا وجواتيملا والمجر وإيطاليا وكازاخستان وكوريا الجنوبية ولاتفيا وليتوانيا والمكسيك وبيرو وبولندا وروسيا وجنوب إفريقيا وإسبانيا والسويد وسويسرا وتركيا وأوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة، المشاركة في البطولة.



ويشارك في المنافسات 165 لاعب ولاعبة من 27 دولة حول العالم، بواقع 92 لاعب و73 لاعبة.



ويعقد المؤتمر الصحفي للبطولة يوم 10 يوليو الجاري على أن تبدأ المنافسات يوم 12 يوليو بتتابع السيدات ثم يوم 13 بتتابع الرجال، وتبدأ تصفيات نصف نهائي السيدات يوم 14 يوليو وتصفيات نصف نهائي الرجال يوم 15 يوليو ونهائي السيدات يوم 16 يوليو ونهائي الرجال يوم 17 يوليو ثم اليوم الأخير 18 يوليو بالتتابع المختلط.

ممثلي مصر فى بطولة العالم للخماسي الحديث



ويمثل مصر في منتخب الناشين أحمد الجندي ومهند طارق وعلي الدين سويلم ونور الدين كريم وعمر وائل عزت ومحمد حسام ويوسف قرني ومحمد الجندي وأدهم هاني فودة وإياد الكاشف.



بينما يمثل منتخب الناشئات سلمى أيمن وأميرة قنديل وهانيا طارق وملك خالد ومايا محمد ومريم عامر وأريج نور الدين.



ويقود منتخب مصر رؤوف حسام المدير الفني للمنتخبات القومية وعمرو السيد المدير الفني للناشئين ومدربي السلاح أحمد الصغير ومحمد غيث ومحمد حسني ومحمد الصباحي ومؤمن أحمد وعبد الرحمن عادل وسامح مجدي، ومدربي السباحة طارق نويهي وخالد عصفور وعلي الوكيل، ومدربي الجري إيهاب سيد ومحمود السيد وهشام سليمان مدرب جري ومدربي الرماية إبراهيم سكر وعمرو عادل ، ومدربي الفروسية ياسر عصر وخالد السنباطي ويوسف جلال ومدرب اللياقة البدنية محمد الجمال ويوسف حسن طبيب علاج طبيعي.



وتستضيف مصر أيضا بطولة العالم للشباب والشابات في سبتمبر المقبل بالأكاديمة العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية.



يذكر أن مصر استضافت بطولة العالم للكبار المؤهلة لأولمبياد طوكيو خلال يونيو الماضي باستاد القاهرة الدولي، والتي شهدت تأهل ثلاثي المنتخب أحمد الجندي وأحمد أشرف وأميرة قنديل أولمبياد طوكيو.