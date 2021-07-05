"فاكسيرا": طرح أول مليون جرعة من اللقاح المصري في أغسطس.. وتصنيع المادة الخام بداية 2022

قالت الدكتورة هبة والي رئيس مجلس إدارة شركة "فاكسيرا"، أن خطوة تصنيع اللقاحات محلياً وأن يكون لدينا منتجاً مصرياً خالصاً يحمل اسم "صنع في مصر"، كان حلماً عملنا عليه لمدة تتجاوز ستة أشهر وعلى كافة المحاور حتى نقدم مستحضر ذو كفاءة عالية يماثل اللقاح الصيني في الجودة والكفاءة.



وأوضحت خلال مداخلة عبر "لايف فيو" خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON"، أن إتفاقية نقل التكنولوجيا من الجانب الصيني يمثل إتفاقية مرحلية بدأت بوصول المواد الخام ومن ثم إجراء بعض العمليات عليها وصولاً إلى مرحلة التعبئة وهي مرحلة معقدة وتحتاج لأماكن تصنيع ذات طبيعة خاصة وكللت اليوم تلك المرحلة بتصنيع نحو مليون جرعة لقاح.



وأوضحت أن المرحلة القادمة لن تعتمد على جلب المواد الخام من الخارج بل ستكون ايضاً بتصنيع محلي كامل بنسبة 100% في مصر، قائلة: "إتفاقيات التصينع تعتمد على فكرة التصنيع المرحلي أي على مراحل وفي مرحلتها النهائية ستصل لتصنيع المواد الخام محلياً ونتوقع ذلك إعتباراً من بداية العام القادم 2022 خلال الربع الأول منه".



وكشفت أن المليون جرعة الأولى التي جرى تصنيعها محلياً دخلت لمرحلة التقييم والتجارب الخاصة بالرقابة على الجودة وفي المرحلة الثالثة هي دراسات الثبات المسرعة والتي تتأكد من فعالية المواد الفعالة داخل الجرعات وثباتها، متوقعة أن تكون المليون جرعة جاهزة للاستخدام في نهاية أغسطس القادم.