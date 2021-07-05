استكمال أعمال رصف شارع خاتم المرسلين في الجيزة..شاهد

تواصل محافظة الجيزة، أعمال تنفيذ مخطط تطوير ورصف محور خاتم المرسلين بحي العمرانية.

ويأتي ذلك في ضوء توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير الجارية بالشارع.



وقام اليوم حى العمرانية باستكمال أعمال فرد الطبقة الاسفلتية السطحية بشارع خاتم المرسلين وذلك من البنك الأهلي المصري وحتي شارع فلسطين بالإضافة إلي استكمال الأعمال من شارع فلسطين وحتي شارع استديو الأهرام بالاتجاه المقابل.

ويأتي ذلك تحت إشراف ومتابعة محمد نور الدين رئيس حى العمرانية وكافة الادارات المعنية.

وكان أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، علي مواصلة تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) حفاظا على الصحة العامة للمواطنين مؤكداً على التعامل بكل حزم مع الكافيتريات والمقاهي والمطاعم والمحال المخالفة للإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية صحة وسلامة المواطنين مع استمرار متابعة منع تقديم الشيشة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين بشكل فورى مع مصادرة كافة المستلزمات المستخدمة في المخالفة .

وأسفرت الحملات التي شنتها محافظة الجيزة علي المقاهي والكافيتريات عن غلق وتشميع 26 مقهى ومطعم وكافيتريا خالفت الإجراءات الاحترازية وذلك لتقديمها الشيشة للمواطنين وغير ملتزمة بمواعيد الغلق المحددة.

وقام حى للعجوزة بغلق وتشميع 6 كافيهات للتعدى على الطريق العام وتقديم خدمة الشيشة للمواطنين وذلك بشوارع محمد شكرى والمتحف الزراعى واسراء المهندسين والفلاح والمراغى .

كما قام مركز ومدينة كرداسة بغلق وتشميع 4 مقاهي و2 مطعم و2 مخزن بمنطقة غرب الدائى وشارع المنصورية بأبورواش بالإضافة إلى غلق وتشميع محل ومغسلة بشوارع العطور ومكة المكرمة بمدينة الحوامدية.

منشآت سياحية دون تراخيص

كما تمكنت المحافظة من خلال حى جنوب الجيزة من ضبط 2 منشأة سياحية ( كافيتريا ومطعم ) تدار بدون الحصول على التراخيص اللازمة وقد تم غلق وتشميع المنشآت واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالإضافة إلى غلق وتشميع محل ومقهى بشوارع ربيع الجيزى وبرادة بحى جنوب الجيزة.

وضمت مجهودات مواجهة مخالفات المحال والمقاهى غلق وتشميع 5 مقاهى ومحال غير ملتزمة بمواعيد الغلق بمركز منشأة القناطر بالإضافة إلى غلق وتشميع 3 مقاهى بميت رهينة بمركز ومدينة البدرشين ورفع 115 حالة إشغال لهم .

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز بشن حملات دورية لمواجهة المخالفين للإجراءات الاحترازية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.



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