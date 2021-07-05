ضبط أدوية منتهية الصلاحية ومهربة بصيدليات القليوبية

شنت مديرية الصحة فى القليوبية، حملة على الصيدليات، لإحكام الرقابة علي سوق الدواء وضبط الصيدليات المخالفة ضمانا لتوفير مستحضر دوائي آمن للمواطنين بمحافظة القليوبية.

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محافظ القليوبية: بدء التطبيق الفعلي لمنظومة الاشتراطات البنائية الجديدة



وتم خلال الحملة المرور على الصيدليات الخاصى بإدارتي بنها وقليوب وذلك بالتعاون مع مباحث التموين بالمحافظة، للتحقق من مدى التزامها بالقوانين المنظمة للعمل وضبط المخالف منها والتأكد من توزيع المنتج الدوائي من منافذه القانونية المرخصة مما ينعكس على منع تسرب الأدوية المخالفة للأسواق، والإرتقاء بمستوي جودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.



وأسفرت جهود الحملة عن ضبط الكثير من المخالفات الدوائيه تنوعت ما بين أدوية تأمين صحي غير مخصصة للبيع وأدوية مستشفيات محظور تواجدها بالصيدليات، وأيضا عدد من العبوات الكرتونية بداخلها مراهم وكريمات ومستلزمات طبية منتهية الصلاحية معدة للبيع، بالإضافة لأدوية صدر ضدها منشور من وزارة الصحة بمنع تداولها، وجرى تحريز المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين.



من ناحية اخري أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية على أهمية الاستفادة من منظومة التحول الرقمي، كونها تعد أحد أهم محاور تطوير الخدمات الحكومية، وتأتى ضمن مساعي الدولة للإصلاح الإداري وتحسين أداء الهيئات الحكومية ورفع جودة الخدمات التي تقدمها للجمهور، لافتا إلى أن التحول الرقمي يساعد في توفير التكلفة والوقت والجهد، ويساعد فى تحقيق الحوكمة وترشيد النفقات وتقديم كافة الخدمات بطريقة مميزة وبسهولة ويسر للمواطن.



جاء ذلك خلال اجتماع عقده محافظ القليوبية مع الدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ واللواء هشام خشبة السكرتير العام للمحافظة والمهندس علي عقيل السكرتير العام المساعد وجميع إدارات ديوان عام المحافظة.



وناقش الاجتماع تطبيق منظومة متكاملة لميكنة الديوان عام القليوبية وربطه بالوحدات المحلية بشكل مميكن بدون أوراق من أجل اختصار الوقت والجهد وأداء الخدمات الجماهيرية للمواطنين بجودة عالية بهدف تحقيق الشفافية والنزاهة فى الجهاز الحكومى وتحسين إدارة موارد الدولة حيث سيتمكن المواطن من الحصول على الخدمات من البوابة إلكترونيًا بالكامل، بداية من التقديم والدفع الإلكتروني وصولًا لتوصيل الخدمة للمنزل أو استلامها من مراكز خدمات المحليات وكذلك التعاون مع وزارة التخطيط في بناء منظومة متكاملة لقياس أداء جودة الخدمات والقائمين عليها.



وأكد محافظ القليوبية، على ضرورة تطبيق منظومة التحول الرقمي والمكينة بديوان عام محافظة القليوبية وربطها بكافة المراكز والمدن والأحياء ومديريات الخدمات التابعة لمحافظة القليوبية، وذلك في إطار توجهات القيادة السياسية لذلك تواكبا مع التطور والتحديث الضروري المطلوب لتلك المرحلة من تاريخ مصر الجديدة.



من ناحية اخرى أعلن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية عن بدء التطبيق الفعلي لمنظومة الاشتراطات البنائية الجديدة بجميع المراكز التكنولوجية على مستوى مراكز ومدن وأحياء المحافظة وفقًا لقرار مجلس الوزراء وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لضبط العمران وحوكمة منظومة تراخيص البناء ووقف فوضى التراخيص لافتًا إلى إنه قد سبق بدء التطبيق التجريبي للمنظومة بمدينة قها فقط ضمن 27 مركز على مستوى الجمهورية وتم تحديد 1 يوليو للبدء الفعلي للمنظومة بجميع المراكز ونظرًا للإجازات فتم تطبيق المنظومة بدءًا من اليوم الأحد 4 يوليو وذلك في اطار حرص الدولة علي ضبط البناء والقضاء على البناء العشوائي.



ووجه محافظ القليوبية قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء بمتابعة سير عمل المنظومة بالمراكز التكنولوجية وتقديم التسهيلات للمواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم وشرح الأهمية والفائدة التي ستعود على المواطن من منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة مؤكدا أن الاشتراطات الجديدة في مصلحة المواطن في المقام الأول وضبط منظومة العمران بما يحقق المصلحة العامة منوهًا أن الدولة تسعى للتسهيل والتيسير على المواطنين وهو ما تم مراعاته في إجراءات.