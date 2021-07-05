عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نقل 7 مصابين في حادث اقتحام سيارة كافتيريا بطريق الإسماعيلية - السويس إلى المستشفى

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

 استقبلت مستشفي جامعة قناة السويس، 7 مصابين بإصابات متنوعة، إثر وقوع حادث اقتحام سيارة 
كافتيريا بطريق الإسماعيلية - السويس الصحراوي.


أعلنت مصادر مطلعة باسعاف الاسماعيلية، ان المصابين هم محمد جمعة بارك سلام، 28 سنة، اشتباه كسر بالذراع الأيمن والعمود الفقري والقدم اليمنى وسحجات بالوجه، أحمد منجد محمد إبراهيم، الضبعية، 28 سنة، جرح قطعي 5 سم بالساعد الأيمن كدمة بالحوض، ياسر محمد سليم، كوبري سيناء، 35 سنة، اشتباه ما بعد ارتجاج، هاني محمد محمود، الضبعية، 38 سنة، كدمات بالساقين، عبد الرحمن إبراهيم محمد، الضبعية، 39 عام، اشتباه كسر بالساق اليمني، محمد سالم ابراهيم، كوبري سيناء، 37 عام، جرح قطعي 10 سم بالرأس واشتباه كسر بالضلوع، محمود محمد عواد، الضبعية، 33 سنة، اشتباه ما بعد الارتجاج.


كشفت مصادر امنية مطلعة، فقدان عجلة القيادة لسائق السيارة، وعدم قدرته علي السيطرة ليقتحم آحدى كافتريات بطريق الأسماعيليه السويس، بمنطقة ابو بلح. 


أسفر الحادث عن إصابة  عدد من الأشخاص، الذين تصادف تواجدهم  داخل الكافتيريا.


ويتلقي المصابون  الإسعافات اللازمة داخل المستشفى الجامعي.
 

مستشفي جامعه قناه السويس الاسماعيلية السويس الصحراوي كافيتريا سيارة اخبار الحوادث

موضوعات متعلقة

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بطريق السويس

ننشر أسماء مصابي حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي بسوهاج

مصرع 3 عمال وإصابة 10 آخرين في حادث انقلاب ميكروباص بالسويس

إصابة 7 أشخاص في تصادم سيارتين بالإسماعيلية

إصلاح خط المياه بحى الجناين بالسويس

إصابة 6 أشخاص فى 3 حوادث متفرقة ببنى سويف

بالأسماء.. إصابة ٧ أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالسوبس

الداخلية الليبية تكشف حقيقة اقتحام مقرها في طرابلس

ترشيحاتنا

ثعبان يلدغ مُسنًا بعد اختبائه داخل مرحاض | صور

كيفية تنظيم النسل في عصر الرسول؟ المفتي يجيب

أمريكا تخشي من رحيل المستشارة الألمانية ميركل.. لهذه الأسباب

رمضان صبحي بقميص الزمالك.. كيف يبدو هجوم الفريق الأبيض ؟

10 % مصروفات وحجز إداري حال ارتكاب مالك العقار هذه المخالفة

بسمة وهبة: مصر تخوض معاركها بصبر .. ولن تفرط في حقوقها المائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إصابة أحمد السعدني في الجيم .. تفاصيل

الملء أمر واقع.. بيان سوداني جديد بشأن سد النهضة

بعد تصديق السيسي.. زيادات جديدة في المعاشات و2 مليار جنيه لتطوير التعليم

وأنا مالي يا لمبي.. وفاة الفنانة سحر كامل

أول رد من نقابة المهن التمثيلية على تحرش فنان بالفتيات.. فيديو

حقيقة ذوبان السيارات في الكويت بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.. صور

بعد تصديق السيسى.. حوافز جديدة للموظفين ومليار جنيه لدعم علاج المواطنين

أزمة جوهرة وحقيقة القبض عليها وهروبها من الغردقة.. القصة الكاملة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اختفى خلال ثوان .. شاب يرصد طبقا فضائيا في السماء.. شاهد

تعلقت رقبتها بين القضبان.. امرأة تنقذ طفلة من الموت في موقف بطولي|فيديو

طريقة عمل اللحمة الضاني بالبطاطس

9 وفيات | شاهد... شاحنة ضخمة تسحق عددا من السيارات في السعودية

فيديو

فيديوجراف.. قوات تيجراي تضع شروطا أمام آبي أحمد لقبول وقف إطلاق النار

فاكسيرا سينوفاك .. رئيس الوزراء يعلن إطلاق اللقاح المصري "فيديوجراف"

الجملي هو أملي.. آخر ظهور لأشهر بائع سمين في المطرية قبل ضبطه | فيديو

فيديوجراف.. أنا مش داعية إسلامية.. تصريحات صادمة من المذيعة داليا نعيم

المزيد

ساحة رأي

فتحي الضَّو يكتب: رحيل فتحي هاشم.. أحد سدنة المعرفة في مصر

د. فتحى حسين يكتب: قاعدة 3 يوليو البحرية وحماية الوطن

طلعت القاضي يكتب: الاخراج المصري بين الطموح والعبث

عرفه علام يكتب: مصر بداية التاريخ وحاضره ومستقبله

خالد عامر يكتب: فرحة قومية بالقاعدة البحرية

رمضان البيه يكتب: البطل السيسي وثورة التصحيح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هويدا دويدار

عروبتى.. هويتى وموالى

المستشار أسـامة الصعيدي

فخامة الرئيس مع الحياة الكريمة وسادة البحار

علاء حيدر

طالبة «الفستان».. وتاريخ «بنطلون» المرأة

د.مجدي بدران

الألوان والاسترخاء والمناعة

د. محمد مبروك

صراع الفستان وبدلة الغوص!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2012»: جدلية المغانم المطلقة والنسبية

كريمة أبو العينين

ليس لدينا الكثير

إبراهيم شعبان

في التقدم والتخلف.. لماذا سقطت الأنظمة الدينية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ