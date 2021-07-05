نقل 7 مصابين في حادث اقتحام سيارة كافتيريا بطريق الإسماعيلية - السويس إلى المستشفى

استقبلت مستشفي جامعة قناة السويس، 7 مصابين بإصابات متنوعة، إثر وقوع حادث اقتحام سيارة

كافتيريا بطريق الإسماعيلية - السويس الصحراوي.



أعلنت مصادر مطلعة باسعاف الاسماعيلية، ان المصابين هم محمد جمعة بارك سلام، 28 سنة، اشتباه كسر بالذراع الأيمن والعمود الفقري والقدم اليمنى وسحجات بالوجه، أحمد منجد محمد إبراهيم، الضبعية، 28 سنة، جرح قطعي 5 سم بالساعد الأيمن كدمة بالحوض، ياسر محمد سليم، كوبري سيناء، 35 سنة، اشتباه ما بعد ارتجاج، هاني محمد محمود، الضبعية، 38 سنة، كدمات بالساقين، عبد الرحمن إبراهيم محمد، الضبعية، 39 عام، اشتباه كسر بالساق اليمني، محمد سالم ابراهيم، كوبري سيناء، 37 عام، جرح قطعي 10 سم بالرأس واشتباه كسر بالضلوع، محمود محمد عواد، الضبعية، 33 سنة، اشتباه ما بعد الارتجاج.



كشفت مصادر امنية مطلعة، فقدان عجلة القيادة لسائق السيارة، وعدم قدرته علي السيطرة ليقتحم آحدى كافتريات بطريق الأسماعيليه السويس، بمنطقة ابو بلح.



أسفر الحادث عن إصابة عدد من الأشخاص، الذين تصادف تواجدهم داخل الكافتيريا.



ويتلقي المصابون الإسعافات اللازمة داخل المستشفى الجامعي.

