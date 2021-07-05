اقتصاد الامارات|غرفة الفجيرة : أعمالنا تواكب التطورات التنموية رغم تبعات الجائحة

أكد سرور حمد عبيد الزوهري، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، أن أعمال الغرفة خلال السنة الثانية من الدورة الـ 14 لمجلس الإدارة واكبت التطورات التنموية التي تشهدها الامارة رغم تبعات وآثار جائحة "كوفيد-19" ..مشيرا إلى أن مجلس الادارة لم يدخر جهداً في التعاطي مع تلك الآثار بمسؤولية ما مكن الغرفة من تأدية خدماتها تجاه مجتمع الأعمال مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية تجاه الجائحة .

وقال الزوهري في تصريحات نقلتها وكالة الانباء الاماراتية " وام"،إن مجلس الإدارة ظل ملتزماً بدوره تجاه القطاع الخاص من خلال إيجاد السبل والحلول لمواجهة مختلف التحديات، وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال في الإمارة، بما يرسخ من دور الغرفة كممثل وداعم لمصالح مجتمع الأعمال، فضلاً عن إطلاق مبادرات مبتكرة بهدف دعم رواد و رائدات الأعمال لرفع كفاءتهم العلمية والعملية وتأمين بيئة محفزة لنمو مشاريعهم بما يتوافق مع استراتيجية الدولة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية وتعزيز التنوع الاقتصادي الذي يمثل ركيزة ثابتة في السياسة الاقتصادية.



وقال إن مجلس الادارة ناقش خلال سلسلة من الاجتماعات العديد من المواضيع ذات الصلة والأولوية بطبيعة المرحلة شملت منظومة العمل بالغرفة ورسالتها ورؤيتها الرامية إلى ترسيخ الرعاية بمجتمع الأعمال والمساهمة في خلق اقتصـاد تنافسـي وقوي، يرتكز على المعرفة والابتكار وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وأدوات ومفاهيـم الجيـل الخامـس للثـورة الصناعيـة وتحقيق تطلعات الغرفة، في الارتقاء بمعدلات الانتاج والانتاجية، وخلق بيئة جاذبة للاستثمار، والعمل على توثيق العلاقات الاقتصادية والتجارية واتخاذ خطوات متقدمة في التجهيز لإنشاء مشروع مدينة المعارض الجديدة، كما أشار إلى افتتاح مركز الفجيرة للتوفيق والتحكيم التجاري في مقر الغرفة مما يحقق المرونة في ايجاد الحلول المثلى لفض النزاعات التجارية .

وأشار إلى أن الغرفة في اطار ما توليها من اهتمام لتأهيـل الشـباب وتشـجيعهم علـى الانخراط فـي العمل الخـاص، تم إطلاق برنامج الدبلوم المهني للتجارة وريادة الأعمال الطموح الهادف إلى تأهيل 100 من رواد ورائدات الأعمال أكاديمياً وعملياً على دفعات خلال المرحلة المقبلة وذلك بالتعاون مع مؤسسة متخصصة في هذا المجال، وأنه في ذات الاطار تـم توسـيع مشـروع برنامـج /بدايـة/ بإنشاء فرع بمدينة دبا تحت مظلة مركز الفجيرة لدعم المشاريع الصغيرة، بهدف تشـكيل منصة متكاملة للشـباب المواطنيـن ورواد الأعمال مـن أصحـاب الأفكارالابداعية والطموحة فـي قطاع المشـاريع الانتاجية والخدمية، موضحاً أن الفرع يوفر حزمة من الخدمـات اللوجستية والاستشارات الفنية والاقتصادية والقانونية فضلاً عن حزمة من الاعفاءات التي من شأنها الاسهام في تنميـة الأعمال التجاريـة فـي مدينـة دبا الفجيـرة.

وقال النائب الأول لرئيس الغرفة إن مجلس الإدارة وقع اتفاقية تعاون مشـترك مـع دائـرة الحكومـة الالكترونية بالفجيرة بشأن تطوير منظومة العمل بالغرفة وبهدف التحول الرقمي في جميع إداراتها وأقسامها فـي إطـار الخطـة المسـتقبلية لتمكين التعاون والترابط بين كافة الدوائر والجهات الحكومية في إمارة الفجيرة.

وأشار الزوهري إلى أن مجلس الإدارة أبدى آراء تجاه بعض المواضيع التي تلقتها الغرفة من الوزارات الاتحادية ذات العلاقة بالتجارة والصناعة والقطاع الخاص، كما أسهم في الترويج للإمارة وفرص الاستثمار فيها من خلال مشاركات الأعضاء في المجالس الوزارية المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة والمشاركة في المؤتمرات الاقتصادية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وبما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات وجهودها في الانتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.



وكانت الجمعية العمومية قد اطلعت على تقرير مجلس الادارة للسنة الثانية المنتهية من الدورة الـ 14 واعتمدت الميزانية العمومية والحسابات الختامية وتقرير مدقق الحسابات.