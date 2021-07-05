لميس الحديدي: الدولة تبذل جهداً كبيراً في تصنيع وجلب اللقاحات

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن بريطانيا واحدة من أكثر دول العالم تأثراً بجائحة كورونا، ووصلت أعداد الإصابات فيها إلى 5 مليون شخص، و128 ألف حالة وفاة، وأعلنت اليوم عن رفع قيود كورونا والتدابير الاحترازية اعتباراً من 19 يوليو وهذا يعني أنه لن يكون هناك تدابير تخص ارتداء الكمامات أو التباعد وستعود المسارح والسينما والمحال التجارية بكامل طاقتها.

وأشارت لميس الحديدي، عبر برنامجها "كلمة أخيرة" على شاشة ON إلى أنه بعد عام ونصف تعود بريطانيا للحياة الطبيعية دون معاناة اقتصادية وإنسانية، بعد أن كانت متأثرة بشدة تحت وطأة الجائحة في دولة طبقت أقسى إجراءات الحجر والتدابير الاحترازية، وهذا بفضل إرتفاع معدلات التطعيم لديها.

وأضافت لميس الحديدي: “ببساطة شديدة بريطانيا استطاعت تلقيح أكبر عدد من مواطنيها فنحو 45 مليون بريطاني حصلوا على الجرعة الأولى و33 مليون نسمة حصلوا على الجرعة الثانية بما يعادل 86% من المقيمين في البلاد”.

وتابعت أنه حتى مع عودة ارتفاع الإصابات بسبب متحور دلتا والتي وصلت إلى 27 ألف إصابة، لكن لم يعد هناك قلقاً بعد التطعيم.

وأوضحت أن الرسالة التي يجب الاستفادة منها بعد تجربة بريطانيا، أن العالم والاقتصاد العالمي في طريقه للتعافي حتى وإن بقي فيروس كورونا معنا لفترة يبقى الأهم هو تطعيم الشعوب قائلة: "صحيح ممكن يبقى التطعيم سنوي لكن سيبقى معيار العالم في التقييم بمعدلات التطعيم والدول التي ستتراجع فيها معدلات التطعيم ستبقى في الفسطاط المتراجع".

وأكدت أن معيار العالم الفترة القادمة لن يكون بمعدلات الاصابات ولكن بمعدلات تلقي اللقاحات ولذا إتجهت مصر لفكرة تصنيع القاحات قائلة: "بسب تأخر الجرعات من الشركات المصنعة عمدت مصر إلى التصنيع، حدث اليوم حيث شهد رئيس الوزراء إنتاج شركة فاكسيرا للقاحات بنحو مليون جرعة وتستهدف تطعيم نحو 40 مليون مواطن قبل نهاية 2021".

وشددت أن المهم هو وعي المواطن والاقبال على تلقي اللقاح فالدولة تبذل مجهوداً ليس فقط من اليوم عبر التصنيع لكنها بذلت مجهوداً كبيراً في إستيراد وجلب اللقاحات خلال الفترة الماضية فالمواطن مكمل لدور الدولة عبر وعيه بأهمية التطعيم".

وأتمت: "فيروس كورونا عبارة عن موجات وكورونا لن تنتهي إلا بعد سنوات ولذا الدولة بذلت مجهوداً كبيراً في هذا الإطار.