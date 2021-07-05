باقة 20 ألف دينار.. أبرز 5 سيارت موديل 2021 في السوق الأردني

يضم السوق الأردني للسيارات، العديد من الإصدارات القوية و التي تحمل اطلالة 2021، حيث تتنوع من ناحية التصميم الخارجي، و التجهيزات المقدمة من قبل كل علامة تجارية، و لكن تبقى الميزانية الشرائية المحددة من قبل المستهلك، هي صاحبة القرار في اقتناء السيارة إلى جانب الموديل الأقرب لديه.

و في سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري ابرز 5 سيارات في الاردن ضمن باقة الـ 20 ألف دينار.

1 - هوندا سيتي موديل 2021

زودت السيارة هوندا سيتي موديل 2021 بمحرك 4 سليندر، بقوة 120 حصان، و عزم اقصى للدوران يقدر بـ 145 نيوتن/متر، متصل عبر ناقل حركة أوتوماتيكي CVT، مع سرعة قصوى تصل إلى 190 كيلومتر في الساعة، بينما تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم خلال 10.2 ثانية، مع 5.4 لتر/100 كم لاستهلاك الوقود.

سعر السيارة هوندا سيتي موديل 2021 داخل السوق الاردني

الفئة الاولى أوتوماتيك محرك 1500 سي سي بسعر 17.900 دينار.

الفئة الثانية أوتوماتيك محرك 1500 سي سي بسعر 18.900 دينار.

2 – ام جي 6 موديل 2021

تحتوي السيارة ام جي 6 موديل 2021 على محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 169 حصان، و 249 نيوتن/متر من عزم الدوران، و ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 سرعات، يجعل السيارة تتسارع من 0 لـ 100 كم خلال 7.5 ثانية مع سرعة قصوى تصل إلى 200 كيلومتر في الساعة.

و يبلغ سعر السيارة ام جي 6 موديل 2021 داخل السوق الاردني بقيمة قدرها

الفئة الاولى أوتوماتيك موديل 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 23 ألف دينار.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 24 ألف دينار.

3 – شيفروليه كابتيفا موديل 2021

حصلت السيارة شيفروليه كابتيفا على محرك من 4 اسطوانات، سعة 1500 سي سي، قادر على انتاج 149 حصان، و 255 نيوتن/متر من عزم الدوران، و سرعة قصوى تصل إلى 180 كيلومتر في الساعة، و بهذه الامكانيات تستطيع السيارة أن تتسارع من 0 لـ 100 خلال 9.5 ثانية، و يبلغ نسبة استهلاك السيارة من الوقود نحو 6 لترات لكل 100 كم.

اسعار السيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2021 في السوق الاردني

الفئة الاولى أوتوماتيك موديل 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 22.900 دينار.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 24.900 دينار.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 26.900 دينار.

4 – اوبل استرا موديل 2021

تستمد السيارة اوبل استرا موديل 2021 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات تيربو سعة 1400 سي سي، بقوة 138 حصان، و 200 نيوتن/متر من عزم الدوران، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات، و 210 كيلومتر في الساعة للسرعة القصوى، بينما تنطلق السيارة من نقطة الثبات 0 حتى تصل إلى 100 كم خلال فترة زمنية تقدر مدتها نحو 10.5 ثانية.

و تقدم السيارة اوبل استرا موديل 2021 عبر فئة واحدة من التجهيزات و بقيمة قدرها 19.500 دينار.

5 – رينو ميجان موديل 2021

تعمل السيارة رينو ميجان موديل 2021 عبر محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن يولد قوة 115 حصان، و عزم اقصى للدوران يقدر بـ 156 نيوتن/متر، متصل بعلبة تروس أوتوماتيكية الاداء من طراز CVT، مع سرعة قصوى تصل لـ 175 كيلومتر في الساعة، و يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.6 لتر لكل 100 كيلومتر.

و يبلغ سعر السيارة رينو ميجان موديل 2021 في السوق الاردني بقيمة قدرها 19.900 دينار.