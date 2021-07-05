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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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بسمة وهبة: مصر تخوض معاركها بصبر .. ولن تفرط في حقوقها المائية

بسمة وهبة
بسمة وهبة

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إن الدول الكبرى قدرها أن تصبر وتتحمل وتتحرك بهدوء وحكمة وقوة، لكن مستحيل أن تفرط في حقوقها أبدًا، ومصر بلد كبيرة بحكم التاريخ والجغرافيا ودورها الإقليمي والدولي، معقبة "وعشان كدا مصر بتحارب بشرف في زمن عز فيه الشرف، كما قال الرئيس السيسي".

وذكرت الإعلامية بسمة وهبة، خلال برنامجها "90 دقيقة" المذاع على شاشة "المحور"، أن "كل المعارك التي خاضتها مصر تؤكد انها كبيرة واللى بيقودها عارف قيمتها ودورها أوى، عشان كدا بيخوض كل المعارك بهدوء وصبر استراتيجي وقوة تحمل مبهرة، وفى النهاية دائما بننتصر، ودا مش مجرد كلام، ممكن تشوف كل المعارك الى دخلتها مصر وهتلاقى النهاية دائما رغم التشكيك والتخويف النتيجة انتصار".

وأشارت الإعلامية إلى أن مصر انتصرت في 30 يونيو وأزاحت الإخوان وانتصرت في معركتها ضد الإرهاب، وانتصرت في معركة إعادة البناء، وفرضت وجهة نظرها وحافظت على أمنها القومي ومواردها وثرواتها في البحر المتوسط رغم التكتلات والهجوم والتشكيك.

ملف سد النهضة 

وتابعت :"طوال الوقت نعيش في تشكيك الآخرين، وهي دى الخلاصة والنتيجة التي نفهم منها وإحنا مطمئنين إزاي الدولة المصرية تتحرك في ملف سد النهضة ومعركتها ضد إثيوبيا للحفاظ على حقوقها المائية ".


طالب وزير الري بدولة السودان ياسر عباس اليوم الأثنين، بممارسة ضغوط دولية على إثيوبيا حتى لا تمضى في الملء الأحادي لسد النهضة.

وقال عباس في بيان نشرته وزارة الموارد المائية والري في السودان: "لن ندخل في أي محادثات حول سد النهضة ما لم يتم تغيير منهجية التفاوض".

وأكد وزير الري السوداني خلال لقاءه السفيرة الفرنسية لدى السودان إيمانويل بلاتمان، رفض بلاده القاطع لمناقشة حصص مياه نهر النيل خلال مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، مشددًا على أنها مخصصة لمناقشة ملء وتشغيل السد فقط.

ودعا عباس إلى ممارسة الضغوط الخارجية على أديس أبابا لحثها على العودة للمفاوضات وعدم الإقدام على ملء السد دون اتفاق مع مصر والسودان..

كما أشار إلى أن "السودان لن يدخل في أي جولات تفاوض ما لم يتم الاتفاق على تغيير منهجية التفاوض وأن يتم منح دور اكبر للمراقبين و الخبراء"، مشيرًا إلى أن "قضية سد النهضة تعقدت وأصبحت سياسية أكثر من كونها فنية".

ومنذ قليل قال رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد إن سد النهضة سيقلل من مخاوف مصر والسودان مشيرًا إلى أن إثيوبيا ستعمل على معالجة أي مشاكل في المياه مع القاهرة والخرطوم.

وأضاف آبي أحمد في تصريحات صحفية: " نعمل على زيادة هطول الأمطار بغرس مليارات من الأشجار وتقليل إهدار المياه".
 

 

 

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