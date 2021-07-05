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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

اختفى خلال ثوان .. شاب يرصد طبقا فضائيا في السماء.. شاهد

طبق فضائي
طبق فضائي

أصيب طالب بالصدمة بعدما اكتشف جسمًا طائرًا كبيرًا يعتقد أنه طبق فضائي، يطير في السماء لمدة عشر ثوانٍ فوق واجهة ديفون البحرية البريطانية.

ولاحظ الطالب البريطاني «ماثيو إيفانز» 36 عامًا الجسم المضئ المجهول الهوية بينما كان يشاهد البحر من النافذة المسطحة في الطابق العلوي لمنزله الأسبوع الماضي، وهو ما جعله يظن أنه طبق فضائي.

 

وأظهرت اللقطات 4 أضواء ساطعة في شكل مثلث تحلق في سماء الليل، وتمكن الشاب البريطاني من إخراج هاتفه لتوثيق المشهد، وفي غضون ثوانٍ، انطلق الجسم المجهول إلى مسافة بعيدة.

 

وقال ماثيو من تيجناوث في ديفون بـ بريطانيا: "تمكنت من رؤيته بسهولة لأن نافذة مطبخي توفر لي إطلالة رائعة على البحر، فأستطيع رؤية أي شئ يعبر في الأفق.

 

تأتي رؤية الشاب البريطاني الجسم الغريب بعد أيام قليلة من اليوم الوطني للأطباق الطائرة، وقد أصبحت الظاهرة موضوعًا ساخنًا في الوقت الحالي وذلك بعد أن أصدرت الحكومة الأمريكية تقريرًا استخباراتيًا يقول إن هناك أشياء غريبة تحلق في السماء ليس لها تفسير.

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